- Skupiono się na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów, doprowadzono do chaosu w wymiarze sprawiedliwości i braku bezpieczeństwa prawnego Polaków, a tym samym do osłabienia polskiej demokracji – tak w noworocznym orędziu prezydent podsumował działania koalicji rządzącej w mijającym roku. Andrzej Duda wspomniał również o przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Ostatni dzień kończącego się roku to czas, w którym składamy sobie życzenia. Ale ten dzień to również moment, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co za nami i robimy plany na przyszłość. Dlatego właśnie w tym wyjątkowym dniu z dumą, ale i ze wzruszeniem przychodzi mi zwrócić się do Państwa już po raz 10. w Orędziu Noworocznym - mówił podczas noworocznego orędzia prezydent Andrzej Duda.

Głowa państwa podkreśliła, że jest niezwykle dumny z tego, jak wiele Polsce i Polakom udało się osiągnąć przez te niemal 10 lat. - Nasza ojczyzna w tym czasie dynamicznie się rozwijała, udało nam się zrealizować wiele niezwykle ważnych i potrzebnych inwestycji, wzmocniliśmy polską armię i obronę naszych granic, istotnie wzrosło też znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Jako Polacy pokazaliśmy, że jesteśmy narodem pracowitym i przedsiębiorczym, który doskonale potrafił wykorzystać możliwości, które się przed nami otworzyły. To był dobry czas dla Polski - podkreślił.

Noworoczne orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent przestrzega przed "niepokojącymi sygnałami"

Andrzej Duda podkreślił jednak, że przed Polską wciąż jest wiele wyzwań, a to, jak na nie odpowiemy, zdecyduje o tym, czy ten dobry czas dla Polski będzie kontynuowany.

- W ostatnim roku pojawiło się wiele niepokojących sygnałów odnoszących się do rozwoju naszego kraju. Rekordowa dziura budżetowa, opóźnienia strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, problemy służby zdrowia i groźba zamykania szpitali - wymieniała głowa państwa.

Zdaniem prezydenta są to właśnie sprawy, od których zależy poziom życia Polaków i dalszy rozwój naszego kraju. - Podsumowując ten rok, warto zadać pytanie, czy te sprawy były i są priorytetem obecnie rządzącej koalicji? - zapytał.

- Niestety, odpowiedź jest negatywna. Skupiono się na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów, doprowadzono do chaosu w wymiarze sprawiedliwości i braku bezpieczeństwa prawnego Polaków, a tym samym do osłabienia polskiej demokracji - zaznaczył Duda.