"To będzie polski rok" - zapewnił w mediach społecznościowych Donald Tusk, składając noworoczne życzenia. Prezes PiS wyraził z kolei nadzieję, że 2025 rok będzie czasem, kiedy "zło, które opanowało naszą ojczyznę, zacznie ustępować". Do Polek i Polaków z apelem zwróciła się minister Katarzyna Kotula.

W związku ze zbliżającym się 2025 rokiem, w mediach społecznościowych polskich polityków pojawiło się wiele podsumowań, ale i życzeń skierowanych do Polek i Polaków.

"TO BĘDZIE POLSKI ROK!" - napisał premier. "Życzę wam wiary w siebie, nadziei mocniejszej od zwątpienia oraz miłości silniejszej od zła. I obiecuję dalej robić, co do mnie należy. Cała Polska naprzód!" - dodał Donald Tusk, odwołując się do hasła wyborczego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Życzenia polityków na nowy rok

Życzenia pojawiły się też na profilu Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X. Prezes PiS życzył internautom udanej sylwestrowej zabawy.

"W Nowym Roku wszelkiej pomyślności. Oby to był czas, gdy zło, które opanowało naszą ojczyznę, zacznie ustępować" - napisał poseł.

Życzenia Polkom i Polakom złożył również Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu stwierdził, że 2024 to "świetny rok", pełen różnego rodzaju dyskusji i sporów, ale przede wszystkim wspólnego poszukiwania rozwiązań.

"Przed nami, nowy 2025. Rok wielkich nadziei i wielkich zmian. Niech to będzie dobry czas dla każdej i każdego z was" - czytamy we wpisie kandydata na prezydenta z ramienia Trzeciej Drogi.

Życzenia na nowy rok. Minister Kotula z apelem

"Życzę wszystkim, aby ten nadchodzący rok był dla was lepszy niż poprzedni i żebyśmy wszyscy zbliżyli się w nim do życia w silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej Polsce" - napisał z kolei poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen.

ZOBACZ: Ostatnie posiedzenie rządu. Donald Tusk zaczął od życzeń: Trudno wytrzymać z takim premierem

Osobne życzenia złożyła w serwisie X minister ds. równości, Katarzyna Kotula. Posłanka Lewicy zaapelowała o umiar w szampańskiej sylwestrowej zabawie. "Lubię strzelać. Nie w sylwestra. Nie petardami. Nie do zwierząt. Na strzelnicy. Szampańskiej zabawy dziś, i wspaniałego dwudziestego piątego" - napisała.