"Sędzia kapturowa Anna Ptaszek ukarała mnie za to, że nie wziąłem udziału w przestępczych działaniach posłów zdelegalizowanej przez TK komisji ds. Pegasusa" - napisał w sobotę na platformie X Zbigniew Ziobro.

Ziobro reaguje na karę grzywny: To u was jest bezprawie

Były minister sprawiedliwości określił sędzię Ptaszek mianem "celebrytki z masą dyscyplinarek", która "od lat zajadle zwalcza reformy sądownictwa".

Jak dodał, sędzia "nawet nie raczyła wysłuchać jego argumentów". "Polityczna aktywistka na wniosek partii ominęła inne sprawy i w ekspresowym tempie rozpoznała moją" - podkreślił polityk.

"Kiedyś Donald Tusk miał sędziów na telefon, dziś to są już 'nasi sędziowie', jak ostatnio przyznał Rafał Trzaskowski. Ale 'wasi' sędziowie mnie nie zastraszą, bo prawa przestrzegam. To u was jest bezprawie" - dodał Ziobro.

ZOBACZ: Ziobro nie stawił się w Sejmie. Komisja sięga po ostatnie rozwiązanie

6 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie ukarał karą 2 tys. złotych grzywny Zbigniewa Ziobrę za niestawienie się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa w dniu 14 października. Komisja śledcza wnioskował dla niego o karę 3 tys. zł. Postanowienie wydała sędzia SO Anna Ptaszek.

Jak wynika z uzasadnienia postanowienia, "Zbigniew Ziobro został prawidłowo powiadomiony o terminie czynności" i pomimo tego nie stawił się przed komisją i nie przedstawił należytego usprawiedliwienia.

Kara grzywny dla byłego ministra. Wniosek o uchylenie immunitetu

Sąd Okręgowy zaznaczył, że następnego dnia Zbigniew Ziobro zgłosił się i złożył zeznania w prokuraturze. Czynność ta trwała z dwiema przerwami około 3 godzin i 45 minut.

Jak zaznaczono, skoro Ziobro zgłosił się tam, to "należało uznać, że problemy zdrowotne nie przeszkadzały mu w czynności, na jaką wezwała go Komisja Śledcza". Sąd uznał, że takie zachowanie Ziobry było przejawem "zlekceważenia obowiązku ustawowego".

W uzasadnieniu zaznaczono też, że sąd nie uwzględnił wniosku Komisji Śledczej w całości, co do wysokości nałożonej kary, gdyż wnioskowana kwota 3 tys. zł jest karą maksymalną.

ZOBACZ: Ziobro nie stawił się na komisji śledczej. Jest wniosek o karę

14 października sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie kary grzywny na b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę za niestawienie się na przesłuchanie i brak usprawiedliwienia nieobecności.

Ziobro był już wzywany, by zeznawać przed komisją ds. Pegasusa, jednak usprawiedliwiał wówczas swoją nieobecność przekazując zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. B. szef MS zmaga się bowiem z chorobą nowotworową.

W piątek komisja śledcza ds. Pegasusa zapowiedziała, że skieruje w wniosek do Prokuratora Generalnego ws. uchylenia immunitetu b. szefowi MS. Jeśli Sejm uchyli immunitet, to być może w styczniu byłoby możliwe doprowadzenie go przed komisję - oceniła szefowa komisji Magdalena Sroka.