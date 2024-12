Dobra wiadomość dla emerytów. 250 zł więcej w portfelach od stycznia 2025

W nadchodzącym roku emeryci będą mogli liczyć na kilka finansowych zastrzyków. Związane będzie to z waloryzacją świadczeń oraz wypłatą "trzynastek" i "czternastek". Seniorzy, którzy dorabiają, zyskają również na podwyżce płacy minimalnej. W ich portfelach miesięcznie zacznie pojawiać się nawet ćwierć tysiąca więcej.

Liczba pracujących emerytów w Polsce wciąż rośnie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2018 roku było to 747 tysięcy osób, a w 2023 roku już 854 tysiące. To wciąż jednak relatywnie niski wynik w porównaniu do liderów Unii Europejskiej. W Estonii odsetek osób kontynuujących pracę po przejściu na emeryturę wynosił niemal 55 proc., w krajach skandynawskich - kilkadziesiąt procent, a w Polsce - 13,1 proc., jak podał Eurostat.

Wzrost płacy minimalnej. Zyskają zatrudnieni emeryci

Mimo że odsetek pracujących emerytów w Polsce wciąż nie jest wysoki, seniorzy stają się coraz bardziej aktywni zawodowo. Ci, którzy dorabiają, mogą liczyć na większe dochody, ponieważ od stycznia 2025 roku wzrasta płaca minimalna. Wiele osób otrzymujących najniższą pensję zyska na tym wzroście.

W 2025 roku płaca minimalna wyniesie 4666 zł brutto (3511 zł netto), co oznacza wzrost o 366 zł brutto w porównaniu do stawki z lipca 2024 roku. To 249 zł netto więcej. Zmiany te dotyczą osób zatrudnionych na pełen etat, jednak także ci, którzy pracują na mniejszy wymiar godzin, mogą liczyć na podwyżkę, choć w mniejszej wysokości.

ZOBACZ: Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz świadczenie w wysokości 1780 zł

W ostatnich latach płaca minimalna była podnoszona regularnie. Od stycznia 2023 roku wynosiła 3490 zł brutto, a kolejne podwyżki przyczyniają się do większej aktywności emerytów i rencistów na rynku pracy. W związku z procesem starzenia się społeczeństwa oraz prognozowanym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym, rząd planuje wprowadzenie systemu dofinansowań dla pracodawców zatrudniających mężczyzn po 65. roku życia oraz kobiety po 60. roku życia.

Waloryzacja 2025. Co się zmieni?

Oprócz wzrostu minimalnej pensji emeryci mogą liczyć na dodatkowe środki w związku z waloryzacją świadczeń. Waloryzacja emerytur odbędzie się w marcu, a prognozy wskazują, że świadczenia wzrosną o 5,82 proc. To oznacza, że najniższa emerytura wyniesie 1884,61 zł brutto (czyli około 1700 zł na rękę), co stanowi wzrost o niemal 100 zł w porównaniu do 2024 roku.

ZOBACZ: Emeryci odzyskają niemałe pieniądze. Skarbówka ujawnia, kiedy ruszą wypłaty

Warto zaznaczyć, że wysokość "trzynastek" i "czternastek" w 2025 roku będzie podobna do wysokości minimalnej emerytury. Trzynasta emerytura trafi na konta uprawnionych w kwietniu, a czternasta zostanie wypłacona w drugim półroczu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku "czternastek" kwota może być pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę" w przypadku przekroczenia określonego progu dochodowego. Całość otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie wynosi mniej niż 2900 zł brutto.

Na korzystne zmiany mogą również liczyć najstarsi seniorzy. Od 2025 roku świadczenie honorowe dla stulatków zostanie ujednolicone i wyniesie ok. 6590,91 zł brutto.

red / polsatnews.pl