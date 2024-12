Osoby, które nie są w stanie wykonywać obowiązków zawodowych z powodu stanu zdrowia, mogą wnioskować o wsparcie. Chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby uzyskać świadczenie, trzeba spełniać szereg warunków, które dotyczą zarówno choroby uniemożliwiającej zarobkowanie, jak i dotychczasowych składek odprowadzanych do ZUS-u.

Przepisy wyróżniają osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz częściowo niezdolne do pracy. To rozróżnienie jest istotne, ponieważ rzutuje na wysokość wypłacanej renty.

Pierwsza kategoria obejmuje osoby, które z uwagi na stan zdrowia całkowicie utraciły zdolność do zarabiania na życie w jakikolwiek sposób. Druga grupa to osoby, które z tego samego powodu nie mogą wykonywać zawodu zgodnego z ich kwalifikacjami.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kto może otrzymać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do tego rodzaju świadczenia. Przysługuje ono osobom, które są niezdolne do pracy i mają odpowiedni staż ubezpieczenia:

1 rok , jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20. roku życia,

2 lata , jeśli niezdolność wystąpiła między 20. a 22. rokiem życia,

3 lata , jeśli niezdolność wystąpiła między 22. a 25. rokiem życia,

4 lata , jeśli niezdolność wystąpiła między 25. a 30. rokiem życia,

5 lat , jeśli niezdolność wystąpiła po 30. roku życia.

W tym ostatnim przypadku należy pamiętać, że czas ten musi obejmować ostatnie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o świadczenie lub datą powstania szkody.

Trzeci wymóg to pojawienie się przyczyny wykluczającej zatrudnienie w okresie składkowym lub nieskładkowym albo w ciągu 18 miesięcy od jego ustania. Kryterium to nie występuje w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub w przypadku 20-letniego (u kobiet) lub 25-letniego (u mężczyzn) stażu ubezpieczeniowego.

Przypomnijmy, że wspomniane okresy odnoszą się do czasu, w którym odprowadzano składki (np. będąc zatrudnionym) lub okresów, gdy nie było obowiązku ich odprowadzania (np. podczas korzystania z zasiłku).

Te choroby umożliwiają otrzymanie renty. Oto jej wysokość

Należy pamiętać, że kluczowe dla uzyskania tej formy wsparcia jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. To on ocenia, czy dolegliwość uprawnia do otrzymania świadczenia.

Najczęściej, jak wskazuje portal "Rynek Zdrowia", dochodzi do tego w przypadku chorób, m.in.:

układów: ruchu, krążenia, nerwowego czy oddechowego,

narządu wzroku,

nowotworowych (chodzi o złośliwego raka związanego z wykonywanym zawodem),

pasożytniczych i zakaźnych,

zaburzeń psychicznych.

W tym kontekście warto również wspomnieć o przykładach chorób zawodowych, takich jak pylica, uszkodzenie słuchu czy egzema. Specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ocenia, czy niezdolność jest trwała, czy czasowa.

Wysokość renty wylicza się indywidualnie. Wpływ na otrzymywaną kwotę mają staż ubezpieczenia oraz wysokość zarobków. Ustalono jednak kwoty minimalne:

1780,96 zł brutto miesięcznie przy całkowitej niezdolności do pracy,

1335,72 zł brutto miesięcznie przy częściowej niezdolności do pracy.

Trzeba pamiętać, że pieniędzy tych nie można uzyskać, gdy ma się prawo do emerytury.

