Widoczność ograniczona do 100 metrów, śliskie drogi i mżawki powodujące gołoledź - przed tym wszystkim ostrzegają synoptycy IMGW. Boże Narodzenie w tym roku będzie dosyć pochmurne, pełne opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Co jeszcze pogoda sprezentuje nam w pozostałe świąteczne dni?

Północny-zachód, wschód, a także centralne rejony Polski zostały objęte alertami pogodowymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą i opadami marznącymi, które obowiązują do czwartkowych godzin porannych.

Pogoda na święta. Ostrzeżenia IMGW. Kierowcy powinni uważać

Ostrzeżenia dotyczące gęstej mgły wydano dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, a także dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego.



"Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie się obniżać do około 100 m. Lokalnie mgły marznące, na drogach ślisko" - podał IMGW.

ZOBACZ: Świąteczny wypad w góry? Koniecznie zabierz ze sobą te rzeczy



Oprócz tego dla północnej części województwa mazowieckiego i dla województwa podlaskiego obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed opadami marznącymi. "Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - oznajmili synoptycy.

Pogoda na święta. Boże Narodzenie pochmurne i z opadami

Pierwszy i drugi dzień świąt nie dość, że są pełne alertów, to pochmurne niebo i możliwe opady nie ułatwią warunków na drogach. Meteorolodzy podali, że w środę nad całym krajem będzie pochmurnie w stopniu dużym lub umiarkowanym. Miejscami, głównie na północy kraju, można spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie mżawek. Z kolei na południu prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem.



Temperatura maksymalna osiągnie do 6 st. C na północy kraju. Za to najchłodniej będzie na terenach podgórskich, gdzie termometry mogą wskazać minus 2 st. C.

ZOBACZ: Apel papieża na Placu Świętego Piotra. "Niech zamilknie broń na Ukrainie"



"Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni, tylko na południowym wschodzie północny i północno-wschodni. W Karpatach wiatr w porywach osiągający 55 km/h, powodujący lokalne zamiecie i zawieje śnieżne" - przekazano w komunikacie.

Pogoda. Co nas czeka w drugi dzień świąt?

W czwartek duże zachmurzenie i opady deszczu mogą nawiedzić cały kraj. Na wschodzie kraju możliwe także opady śniegu i opady marznące, powodujące gołoledź.

ZOBACZ: Dwa rodzaje zagrożeń w święta. Jedno dotyczy niemal połowy Polski



Temperatura najwyższa będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą podskoczyć do 8 st. C. Na południowym-wschodzie chłodniej, tam temperatura utrzyma się w przedziale od -2 st. C. do 0 st. C.



Na szczęście poczucia zimna nie będzie potęgował wiatr, który będzie słaby. Umiarkowane podmuchy wiatru prognozowane są jedynie dla terenów nadmorskich.