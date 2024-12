Według prognoz IMGW w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum kraju. Pojawią się również liczne mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 100 m. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się jeszcze opady deszczu ze śniegiem oraz miejscami śniegu - te opady już będą wyraźnie słabsze.

Na zachodzie może się zdarzyć słaby deszcz bądź mżawka. Temperatura minimalna najbliższej nocy wyniesie od minus 5 st. C na Podhalu oraz w rejonach rozpogodzeń głównie na Mazowszu i Podlasiu. Poza tym temperatura od minus 3 st. C do 0 st. C. Najcieplej na samym Wybrzeżu - około 2 st. C. Wiatr nadal słaby, przeważnie zmienny, na wschodzie z przewagą kierunków północnych, na północnym zachodzie z kierunków zachodnich.

Pogoda w święta. Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Dla południowej części Polski zostały wydane ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, które będą obowiązywać od wtorku od godz. 19 do środy do 8:30. Lokalnie, prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które będą powodować ich oblodzenie.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach powodujące ich oblodzenie. Temp. min. od -3 st. C do - st. C, temp. min. przy gruncie od -4°C do -2°C." - podano na platformie X.

Ostrzeżenia IMGW. Prognozowane gęste mgły

Dodatkowo IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami dla znacznej części Polski (południowej części woj. pomorskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, wschodniej części zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, oraz całego kujawsko-pomorskiego i opolskiego).

Na tych terenach wydano ostrzeżenia I stopnia przed gęsta mgłą, które będą obowiązywać od wtorku od godz. 22 do środy do godz. 10. Lokalnie prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Prognoza pogody na pierwszy dzień świąt

W środę, w ciągu dnia nadal zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia w centrum. Na południowym wschodzie jeszcze słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem, natomiast na północnym zachodzie i północy nastąpi wzrost zachmurzenia do całkowitego i tam pojawią się słabe opady deszczu oraz mżawki.

Na Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 st. C. w rejonach podgórskich - głównie na Podhalu oraz dolinach bieszczadzkich.

Około 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Wybrzeżu. Wiatr na południu zawieje z kierunków północno - wschodnich, na zachodzie z południowego zachodu. Do godzin południowych możliwe, że będą się lokalnie utrzymywać tam mgły, które utworzą się najbliższej nocy.