Planujesz świąteczny wypad w góry? Do takiego wyjazdu trzeba się odpowiednio przygotować. Dotyczy to nie tylko kondycji fizycznej, ale również przedmiotów, których nie może zabraknąć w ekwipunku eksploratora gór zimą.

Góry nie wybaczają błędów. W praktyce oznacza to, że każdy wypad powinien być odpowiednio zaplanowany. Szczególną uwagę zwraca się na to zimą, gdy pogoda zmienia się z dużą częstotliwością i można doświadczyć trudnych warunków atmosferycznych. Odpowiednie przygotowanie zmniejsza ryzyko wypadku.

Apteczka pierwszej pomocy

Każdy wypad w góry wiąże się z ryzykiem odniesienia urazu. Właśnie dlatego przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) przygotowali listę niezbędnych środków opatrunkowych, które należy zabierać ze sobą na górską eskapadę. W plecaku nie powinno zabraknąć:

plastrów z opatrunkami (2-3 rodzaje),

bandaży (2-3 sztuki),

małych plastrów na rolce,

gotowych jałowych opatrunków,

bandażu elastycznego,

chusty trójkątnej,

buteleczki wody utlenionej,

aluminiowej folii termicznej,

koca życia (folia NRC),

rękawiczek ochronnych z lateksu (minimum 1. para).

To podstawowe wyposażenie, które pozwoli zareagować w momencie, gdy dojdzie do urazu.

Czego jeszcze nie może zabraknąć podczas świątecznego wypadu w góry?

Praktyczna apteczka to tylko jeden z elementów wyposażenia na górską wędrówkę. Na kluczowe zasady bezpieczeństwa w górach zwrócono uwagę na stronie rządowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Elektronika i mapy

Wszyscy uczestnicy wędrówki powinni mieć przy sobie naładowane telefony komórkowe. Opcjonalnie warto wziąć powerbank. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się telefon np. do wezwania pomocy czy włączenia latarki po zmroku. Do tego warto mieć aktualną mapę terenu, która może być nieocenionym wsparciem w trakcie górskiej wędrówki.

Picie i jedzenie

W plecaku powinny znajdować się też picie i pożywienie. W okresie świątecznym rekomendowane jest zabieranie termosu z gorącą herbatą. Opcjonalnie można wziąć też kawę. Do tego warto zadbać o butelkowaną wodę oraz rekomendowane przez ekspertów pożywne i lekkie produkty, w tym m.in. batony energetyczne, banany czy też wcześniej przygotowane kanapki.

Małe gadżety, które mogą wiele zmienić

Inne przydatne elementy wyposażenia plecaka na górską wędrówkę w okresie świąt Bożego Narodzenia (i nie tylko), to m.in. latarka ręczna lub czołowa, krem z filtrem do ochrony skóry twarzy w słoneczne dni, okulary przeciwsłoneczne lub gogle, zapasowa czapka i rękawiczki.

Każdy wypad w góry rządzi się swoimi prawami, więc rodzaj ekwipunku należy dobrać do poziomu trudności danej wędrówki oraz realnych zagrożeń. Zwracają na to uwagę eksperci Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ci ostatni każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem w polskich górach. Warto stosować się do ich zaleceń, aby świąteczna wyprawa była udana.

red. / polsatnews.pl