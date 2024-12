Prozdrowotne właściwości buraków są bardzo dobrze znane. Warzywo to jest uznaną marką ze względu na smak, cenę i różnorodność dań, które można z niego przyrządzić. Sprawdzi się jako składnik lub baza kremów, sałatek, zup i past. Ciało podziękuje nam też za spożywanie buraczanego soku. To mikstura, która wzmacnia odporność.

Buraki to prawdziwa skarbnica witamin, takich jak A, B i C, a także magnezu, potasu, fosforu i żelaza. Z tego powodu można je nazwać witaminową bombą. Dodatkowo, w 100-gramowej porcji znajdują się zaledwie 43 kalorie.

Nic dziwnego, że buraki są w Polsce ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, w tym dań świątecznych.

Sok z buraka. Warto spożywać go codziennie

Codzienne picie soku z buraka to przysługa dla organizmu. Oto główne zalety jego spożywania:

mikroelementy zapewnią wyższą odporność,

obecność betalain ma właściwości przeciwzapalne,

błonnik poprawia trawienie,

żelazo i kwas foliowy stanowią skuteczne oręże w walce z anemią,

jako skuteczny przeciwutleniacz sok ten zapobiega osłabianiu komórek,

skuteczny przeciwutleniacz wspomaga odchudzanie i detoksykację organizmu.

Ponadto, dzięki witaminom z grupy B, regularne picie soku z buraka może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego. Pomaga redukować stres i wspiera koncentrację.

Dla sportowców i ciśnieniowców

Badania specjalistów z Uniwersytetu w Maastricht wskazują na korzyści płynące z przyjmowania soku z buraka przez osoby intensywnie uprawiające aktywność fizyczną.

ZOBACZ: Jeden składnik zmienia czekoladę w truciznę. Sprawdzaj etykietę

Tlenki azotu, dzięki rozszerzaniu naczyń krwionośnych, umożliwiają szybszy transport tlenu oraz składników odżywczych do poszczególnych partii ciała - ustalili naukowcy. Sok z buraka może ponadto, jak podano w czasopiśmie "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", pozytywnie wpłynąć na pracę i wydajność mięśni.

Z kolei w czasopiśmie "Frontiers in Nutrition" opublikowano wyniki analizy kilku badań, które wskazują, że sok z buraka miał korzystny wpływ na krwioobieg osób z nadciśnieniem, którym podawano go codziennie przez okres od 3 do 60 dni.

Sok z buraka. Tani i zdrowy

Właściwości soku z buraka można dodatkowo wzmocnić dzięki kilku prostym dodatkom. Przykładowy przepis zawiera dwa czerwone warzywa, jabłko i marchew. Po umyciu, obraniu i pokrojeniu składników na mniejsze kawałki, należy je umieścić w sokowirówce lub wyciskarce. Na koniec można dodać nieco wyciśniętej cytryny.

ZOBACZ: Te wigilijne potrawy na pewno znajdą się na stole, ale czy są bezpieczne dla dzieci?

Biorąc pod uwagę, że buraki są dostępne w każdym osiedlowym sklepie czy markecie, a ich cena wynosi zaledwie kilka złotych za kilogram, przygotowanie zdrowotnego przysmaku jest łatwe i tanie.

Przeciwskazania do spożywania buraka

Proponowane danie docenią nie tylko sportowcy czy osoby z nadciśnieniem, ale także pacjenci z anemią. Warto jednak pamiętać o przeciwwskazaniach. Osoby z kamicą nerkową powinny spożywać buraki ostrożnie, ponieważ zawierają one szczawiany, które mogą przyczyniać się do tworzenia kamieni nerkowych.

Ponadto, sok z buraka może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dlatego osoby przyjmujące medykamenty powinny skonsultować jego spożycie z lekarzem.

red. / Polsatnews.pl