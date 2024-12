Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Krajowego Rejestru Długów (KRD) okazuje się, że ponad jedna trzecia Polaków zaciągnęła pożyczkę lub kredyt. Dodatkowo większość osób zadłużonych przeznacza aż 20 proc. swoich dochodów na spłatę zobowiązań. Pożyczki są brane na wakacje, nowy sprzęt, bieżące wydatki, a w okresie przedświątecznym również na wystawną kolację wigilijną, drogie prezenty oraz świąteczne wyjazdy.

Rozsądek kobiety kontra męska rozrzutność

W KRD figuruje już 2 miliony osób, których łączne zadłużenie wynosi ponad 43 miliardy złotych. Okres świąteczny zwiększa te liczby każdego roku, ponieważ wielu Polaków pragnie spędzić święta "na bogato". Około 9,5 proc. Polaków jest gotowych zwiększyć wydatki związane z kolacją wigilijną i prezentami, a tylko 39 proc. ma zamiar zachować rozsądek przy świątecznych zakupach.

ZOBACZ: Przedświąteczna niespodzianka na stacjach benzynowych. Czy kierowcy mają powody do radości?

Wystawna uroczystość i drogie prezenty to domena mężczyzn w wieku 35-44 lata, co często wynika z posiadania nastoletnich dzieci, dla których odpowiednia oprawa i prezenty mają ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Czasy, gdy dziecko dostawało pod choinkę czekoladę i skarpety, już dawno przeszły do lamusa.

Statystyki Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) pokazują, że co czwarta osoba kupi pod choinkę sprzęt elektroniczny (telefon, komputer, konsolę, tablet itp.), co wiąże się z naprawdę poważnymi kosztami. Ponad 26 proc. respondentów planuje dać kopertę z gotówką jako prezent.

ZOBACZ: Sylwester w Zakopanem przyciąga turystów jak magnes. Tanio nie będzie

Kobiety w wieku 25-34 lata są bardziej rozsądne, jeśli chodzi o świąteczne wydatki. Często zapewnią sobie odrobinę szaleństwa i przyjemności, ale nie tracą kontroli nad domowym budżetem. Do zaciągnięcia pożyczki na święta przyznaje się co czwarta badana osoba, a 6 proc. robi to każdego roku.

Skomercjalizowane Boże Narodzenie

Aż 75 proc. konsumentów uznaje drogi prezent za taki, który kosztował ponad 500 zł, a ponad połowa z nas traktuje wyjazd świąteczny jako ekskluzywny prezent pod choinkę. Święta stają się coraz bardziej skomercjalizowane - sklepy już od października zalewają nas ofertami i promocjami, zachęcając do zakupów na kredyt. Wiele osób decyduje się na zakup drogich produktów na raty, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji finansowych.

WIDEO: Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja - dwa priorytety. Szczerze o pieniądzach odc. 251 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl