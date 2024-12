Ceny rosną z każdym rokiem, ale niewiele osób to zraża. Już teraz, w połowie grudnia, większość miejsc noclegowych w Zakopanem i okolicy jest zarezerwowana. Jak podaje portal Booking, w Białce Tatrzańskiej na ten moment dostępnych jest tylko 3 proc. Na jaki wydatek trzeba się przygotować, wybierając Zakopane jako miejsce spędzenia sylwestra?

Cena zależna od standardu

Ogromne hotele, mniejsze pensjonaty i malutkie domki letniskowe prześcigają się w ofertach spędzenia sylwestra w Zakopanem. W internecie można znaleźć ponad kilkaset ofert noclegów. Od standardu, na który składa się łóżko i szafa, aż po all inclusive z kuligiem, spa i muzyką na żywo.

Niższy standard to koszt około 200 zł za dobę hotelową, chociaż zdarzają się tańsze oferty, szczególnie w opcji last minute, gdzie właściciel obniża cenę nawet o kilkadziesiąt procent, aby zapełnić cały hotel czy motel. Wyższy standard to koszt od 400 zł do 1000 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś dysponuje większymi pieniędzmi i szuka czegoś wyjątkowego, można znaleźć oferty, które sięgają nawet kilku tysięcy złotych za noc.

Dotyczy to samego noclegu. Należy o tym pamiętać, rezerwując pobyt w danym miejscu, ponieważ bardzo często, małym drukiem, wyszczególnione są dodatkowe opłaty:

za śniadanie,

parking,

dodatkowy bagaż,

czajnik elektryczny do pokoju.

Dlatego każda oferta noclegowa jest opisana jako "od", bo właśnie od kwoty podanej w ogłoszeniu zaczyna się cena realna. 200 zł za dobę z łatwością zmieni się w 500 zł, jeżeli chcemy większą ilość udogodnień.

Oferty imprez sylwestrowych w Zakopanem

Na popularnych serwisach z noclegami można zauważyć ogłoszenia wskazujące na trend podawania zaniżonych cen.

"Sylwester w górach z balem i animacjami dla dzieci od 950 zł" - brzmi interesująco. Cena jest stosunkowo niska, a dodatkowe atrakcje dla dzieci to niewątpliwy atut. W rzeczywistości jednak cena 950 zł dotyczy jednej osoby w pokoju 5-osobowym w konkretnych dniach. W pokoju dwuosobowym to już koszt od 1540 zł do 1750 zł.

Bazując na danych z baz noclegowych oraz stron oferujących imprezy sylwestrowe, można zauważyć, że dwudniowy pobyt dla dwóch osób dorosłych wraz ze wszystkimi dostępnymi atrakcjami - od wyżywienia, poprzez koncerty, aż po kulig - to koszt od 1500 zł za osobę. Z łatwością można znaleźć oferty w cenie 3500 zł za noc, ponieważ górna granica cenowa w Zakopanem nie istnieje.

Oczywiście, można poświęcić więcej czasu i samodzielnie zorganizować niezapomniany wyjazd. Tani pokój w hotelu i wieczorne wyjście na miasto to także dobra opcja. Dodatkowo, każdego roku Zakopane organizuje darmowe atrakcje, takie jak koncerty i animacje dla całej rodziny.

red. / Polsatnews.pl