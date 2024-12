Przedświąteczny okres to czas intensywnych przygotowań, zakupów i dalekich podróży do bliskich. W tym roku kierowcy w Polsce mogą poczuć się nieco odciążeni, bo ceny paliw na stacjach benzynowych zaczynają nieznacznie spadać. Czy mamy do czynienia z prawdziwą niespodzianką, czy chwilowym trendem, który nie wpłynie na domowe budżety? Sprawdzamy, co mówią eksperci.