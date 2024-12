W sobotę na południowym wschodzie kraju oraz przejściowo w centrum spodziewać się można umiarkowanego zachmurzenia. Na północy i na zachodzie zachmurzenie duże oraz mogą wystąpić opady deszczu. Na północy - przejściowo - możliwy deszcz ze śniegiem. Wieczorem w rejonach podgórskich, w Karpatach, mogą wystąpić słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna wynosi ok. 2 st. C na wschodzie, ok. 4 st. C w centrum, na Zachodzie ok. 5 st. C. Najcieplej nad morzem, gdzie temperatura może wynieść nawet 6 st. C. W rejonach Karpat ok. 0 st. C.

Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza nad morzem, gdzie porywy mogą osiągnąć do 65 km/h. Wiatr w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim.

Przedświąteczna pogoda. Prognozowane opady deszczu ze śniegiem

W nocy z soboty na niedzielę pogodnie w rejonach wschodnich i południowo-wschodnich (Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, część województwa świętokrzyskiego). Na północy i na zachodzie prognozuje się więcej chmur. Na zachodzie i na północy spodziewać należy się opadów deszczu. W centralnej Polsce, na północnym-wschodzie (Warmia i Mazury, część Mazowsza) może pojawić się mokry śnieg i deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich Sudetów deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach śnieg, do 10 cm. W Beskidach możliwe będą niewielkie opady śniegu (do 2-3 cm).

Temperatura wyniesie od minus 2-1 st. C na północnym-wschodzie, w centrum ok. 2-3 st. C, nad morzem do 5 st. C.

Wiatr w całym kraju będzie umiarkowany. Nad morzem i w Sudetach możliwe silniejsze porywy, do 60 km/h nad morzem i do 70 km/h w rejonach podgórskich Sudetów. Wysoko w Sudetach porywy do 110 km/h, w Tatrach - do 80 km/h. Wiatr w kierunku południowo-zachodnim.

Prognoza pogody. IMGW wydaje ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązują w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim oraz w Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

"W górach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu i południa. Wiatr miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - poinformował IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godz. 11:00 w niedzielę.

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. dolnośląskim w powiecie lwóweckim, karkonoskim i kłodzkim oraz w Jeleniej Górze.

"Na obszarach powyżej 800 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" - poinformował IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godz. 15:00 w niedzielę.

Prognoza na niedzielę. Na termometrach nawet do 8 st.

W niedzielę w całym kraju zachmurzenie duże, opady mieszane. Na wschodzie i południu kraju opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. "Na zachodzie raczej opady deszczu, na Kujawach możliwy silniejszy deszcz. Na przeważającym obszarze te opady deszczu będą niezbyt intensywne, takie 5-8 mm, tylko w rejonach podgórskich Sudetów może spaść około 10 mm deszczu. W wyższych partiach gór około 10-12 cm śniegu" - zaznaczyła synoptyk Ewa Łapińska.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na wschodzie, poprzez 4-5 st. C w centrum i nawet 8 st. C na południowym zachodzie.

"Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Najsilniejsze porywy w rejonach podgórskich Małopolski, Podkarpacia; tutaj do 70 km/h i wiatr będzie południowy i południowo-zachodni" - powiedziała synoptyk.

Śnieżna noc na południu kraju

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie. Na zachodzie możliwe przejaśnienia i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, okazjonalnie śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich wyniesie ok. 5-6 cm. W Sudetach może spaść do 5 cm śniegu. Na pozostałym obszarze raczej mokro i wystąpi deszcz ze śniegiem.

Temperatura na południu kraju spadnie do minus 2-1 st. C. "To będzie taka pomieszana temperatura, od minus 2 st. C do 2 st. C w całym kraju - zaznaczyła Ewa Łapińska. - Ciężko powiedzieć, gdzie będzie cieplej, a gdzie zimnej, bo temperatura będzie bardzo pomieszana". W rejonach podgórskich Podkarpacia możliwe oziębienie do minus 4 st. C.

Wiatr będzie słaby, umiarkowany, porywy w kierunku południowo-zachodnim. W Bieszczadach silniejsze porywy do 70 km/h.

