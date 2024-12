Smażony, pieczony czy w galarecie - karp to wizytówka polskiej Wigilii. Ceni się go za walory smakowe, ale nie można zapominać o jego właściwościach prozdrowotnych. W 100 gramach karpia znajduje się ledwie niecałe 130 kalorii.

Jego mięso jest bogate w białko, witaminy, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz mikroelementy, takie jak wapń, żelazo czy potas. Te składniki zapewniają m.in. dobre funkcjonowanie układów odpornościowego i mięśniowo-szkieletowego. Jaką rybę wybrać, by w pełni cieszyć się zarówno kulinarnymi doznaniami, jak i korzyściami zdrowotnymi?

Karp na święta. Jak dobrze wybrać?

Podpowiedzi na ten temat udziela serwis goniec.pl. Jedną z ważniejszych wskazówek jest miejsce zakupu. Lepszym wyborem będą specjalistyczne sklepy zajmujące się sprzedażą ryb lub gospodarstwa rybackie. Należy unikać przypadkowych okazji, które mogą prowadzić do zakupu towaru o niewiadomym pochodzeniu i jakości.

Ważna jest również wielkość zwierzęcia. Mniejsze karpie mają delikatniejsze mięso i mniej ości. Charakteryzują się także większą soczystością. W przeciwieństwie do nich, większe egzemplarze mają twardsze mięso i więcej ości.

ZOBACZ: To najpopularniejsze kierunki na święta i sylwestra. Dokąd latają Polacy?

Nie brakuje także wskazówek dotyczących kontroli świeżości. Lepszy jest karp, którego oczy są jasne, błyszczące i wypukłe. Warto zwrócić uwagę również na inne cechy: zwiastunem świeżości i dobrego smaku są czerwone, wilgotne skrzela oraz błyszcząca, śliska skóra.

Warto także użyć zmysłu węchu. Jeśli czujemy zapach wody, ryba jest świeża. W przeciwnym razie, intensywny, nieprzyjemny zapach, typowy dla starszych ryb, może świadczyć o gorszej jakości. Dodatkowo mięso karpia, które po naciśnięciu palcem szybko wraca do pierwotnego kształtu, wskazuje na to, że ryba została niedawno złowiona.

Ceny karpia 2024

W związku z okresem przedświątecznym wielu klientów spieszy się, by zakupić składniki potraw na wigilijny stół. Portal Interia przyjrzał się cenom karpia w 2024 roku. Płaty ze skórą są dostępne za niecałe 30 złotych za kilogram, a filet kosztuje około 50-60 złotych. Tusza to wydatek rzędu 35 złotych za kilogram. W miarę zbliżania się Bożego Narodzenia ceny mogą wzrosnąć z powodu zwiększonego popytu.

ZOBACZ: Eksperci ostrzegają seniorów. Ta ryba na Wigilię może być zagrożeniem dla zdrowia

Cena to jedno, ale równie ważna jest hodowla. Warto jeszcze raz podkreślić, że najlepszym wyborem jest zakup ryby z pewnego źródła. Przygotowanie karpia do sprzedaży nie jest łatwe - by trafił na stół w doskonałej kondycji, należy go odpowiednio karmić.

Ponadto woda, w której hoduje się karpie, powinna być czysta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ryba będzie zawierała szkodliwe substancje, takie jak rtęć.

WIDEO: "Typ osobowości, który trzeba eliminować". Piotr Caliński o tragicznej interwencji policji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl