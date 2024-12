Wiele wskazuje na to, że przynajmniej niektórych mieszkańców Polski czeka w tym roku biała Wigilia. IMGW donosi, że zgodnie z najnowszym modelem pogodowym śnieg pojawi się 24 grudnia się na południu kraju. Niewykluczone są także opady białego puchu również na zachodzie.

IMGW stawia sprawę jasno: tegoroczna Wigilia nie będzie wyjątkowo mroźna, co sugerują tego najnowsze prognozy. "Jeśli jednak uważacie, że wystarczą opady śniegu, by zakwalifikować dzień jako zimowy, to zgodnie z wczorajszym i dzisiejszym scenariuszem ECMWF śnieg może pojawić się w Wigilię na południu kraju" - informują synoptycy w piątkowym komunikacie.

Prognoza pogody na Wigilię. Śnieg może spaść w dwóch regionach

To jednak nie wszystko, ponieważ kolejny model - GFS - prognozuje dodatkowo opady śniegu na zachodzie Polski. Jak przyznają synoptycy, przewidywane sumy opadów są jednak niewielkie.

"Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przyniesie słabe opady śniegu w górach, natomiast drugi dzień świąt zapowiada się z niewielkimi opadami deszczu lub mżawki" - poinformowano w mediach społecznościowych.

Wyjątkowo ciepły grudzień. Wysoka średnia temperatura

We wcześniejszym komunikacie Instytut sygnalizował, że miniona doba była "ekstremalnie ciepła jak na druga połowę grudnia". W czwartek miejscami średnia temperatura dobowa wynosiła bowiem nawet 11 st. C.

"Do tej pory grudzień jest bardzo ciepły a na Helu nie zanotowaliśmy ani jednego dnia z temperaturą ujemną" - podsumowują synoptycy.

