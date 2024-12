Polskie Stronnictwo Ludowe już w poprzedniej kadencji Sejmu postulowało odejście od zmiany czasu, ale nie miało matematycznej możliwości przeforsowania pomysłu. Jak wówczas argumentowali politycy ugrupowania, przestawianie zegarków negatywnie wpływa m.in. na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza sektora transportowego i bankowego.



Teraz, gdy przedstawiciele PSL są u władzy, Interia Biznes zapytała, co z dawnym projektem. Okazało się, że wcale nie został on głęboko schowany do szuflady. Rozmowy mają toczyć się na poziomie rządowym. - Zastanawiamy się, czy ponownie nie zgłosić projektu ustawy w tej sprawie - poinformował portal rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Koniec zmiany czasu? To polski cel na prezydencję w UE

Sprawa zmiany czasu nie jest łatwa, bo wymaga regulacji na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim, a tu pełnej zgody póki co nie ma. Państwa północne, w tym także Polska, chcą bowiem utrzymania czasu letniego, a kraje południowe - zimowego.

ZOBACZ: Mentzen spotkał się z Dudą. "Mamy z panem prezydentem to samo zdanie"



UE mierzy się z problemem od 2018 roku, ale niezaplanowane zdarzenia, takie jak pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie sprawiły, że prace utknęły w martwym punkcie. Kolejny harmonogram przyjęcia czasu letniego obowiązuje do 2026 roku. Dlatego Polska chce przyspieszyć prace, a okazją ku temu będzie rozpoczynająca się 1 stycznia nasza prezydencja w UE.



"Kierownictwo MRiT chce odejść od sezonowej zmiany czasu, a intensyfikacja działań w tym zakresie nastąpi w trakcie zbliżającej się prezydencji Polski w UE" - przekazało Interii Biznes Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Obywatele Unii Europejskiej "za" rewolucyjną zmianą

Na "tak" w kwestii odejścia od zmiany czasu zdaję się być również Nowa Lewica, która jeszcze przed eurowyborami zapowiadała, że będzie walczyć o postępy w tej kwestii. - W nowym składzie PE trwają dyskusje nad zwróceniem się do KE oraz Rady, aby powrócić do tego tematu - zapewnił europoseł ugrupowania Robert Biedroń.

ZOBACZ: Darmowy transport dla wszystkich. Przełomowy plan europejskiej stolicy



Gdy w 2018 roku głosowano za pożegnaniem zmiany czasu, PE poparł wniosek głosami 410 za, wobec 192 przeciw. Co warto odnotować, w opublikowanym wówczas sondażu, który przeprowadzono na grupie 4,6 mln obywateli państw UE, aż 84 proc. poparło porzucenie pomysłu zmieniania czasu.



Następne przestawienie zegarków czeka nas w marcu 2025 roku. Wtedy posuniemy wskazówki o jedną godzinę do przodu, przez co będziemy spać nieco krócej.