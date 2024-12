Po godz. 14:00 Sławomir Mentzen spotkał się z Andrzejem Dudą. Lider Konfederacji zdradził, że wizyta odbyła się na zaproszenie prezydenta i umówiona została w zeszłym tygodniu. Posłowi Konfederacji towarzyszył Przemysław Wipler. Razem z prezydentem na spotkaniu pojawili się Łukasz Rzepecki i Marcin Mastalerek.

Sławomir Mentzen spotkał się z Andrzejem Dudą. "Myślimy podobnie"

Wśród poruszonych tematów dominowały spory związane z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

- Rozmawialiśmy o ważnych tematach, po pierwsze o wyjściu z obecnego kryzysu konstytucyjnego, sposobach zakończenia tej anarchii, tego bezprawia. Przypomniałem panu prezydentowi nasz postulat resetu konstytucyjnego. Pan prezydent z wyraźną aprobatą wypowiadał się o naszym pomyśle, mówiąc że to chyba rzeczywiście jedyne wyjście z tej sytuacji - powiedział po spotkaniu Mentzen.

Jak wskazał kandydat na prezydenta, mimo poparcia idei przez Dudę, należy przekonać do niej partie polityczne, co może okazać się bardzo trudnym zadaniem. Lider Konfederacji wskazał też, że w dniu wyborów prezydenckich mogłoby się odbyć referendum, w którym zbadano by opinię Polek i Polaków na temat "kryzysu konstytucyjnego".

Polityk przyznał, że już teraz zaplanowano kolejne rozmowy z prezydentem, które mają dotyczyć sposobów rozwiązania tej kwestii.

Rozmowy Dudy i Mentzena dotyczyły też potencjalnego wsparcia Ukrainy poprzez wysłanie do kraju polskich żołnierzy. - Tu bardzo ucieszyłem się, gdy okazało się, że mamy z panem prezydentem to samo zdanie, tj. uważamy, że nie należy wysyłać polskiego wojska na Ukrainę - powiedział poseł.

Wskazał, że w poruszanych tematach Duda wykazywał opinie, które były zbieżne z poglądami Mentzena. - Byłem zdziwiony, jak na wiele spraw myślimy podobnie - mówił.

Sławomir Mentzen: Dużo rozmawialiśmy o Rafale Trzaskowskim

Sławomir Mentzen przekonywał, że podczas spotkania panowała "niezwykle życzliwa, sympatyczna, ale przede wszystkim konstruktywna atmosfera". Zapytany o to, czy spodziewa się poparcia jego kandydatury na prezydenta przez Andrzeja Dudę wskazał, że tego rodzaju działania nie leżą w gestii głowy państwa.

- Wyczułem wyraźną... Z całą pewnością prezydent życzył mi powodzenia. Nie wykryłem tu jakiegokolwiek śladu braku sympatii czy czegokolwiek takiego - mówił lider Konfederacji.

W trakcie rozmów poruszono również tematy dotyczące kampanii prezydenckiej. Pojawił się również wątek kandydata Koalicji Obywatelskiej. - Dużo rozmawialiśmy o Rafale Trzaskowskim, natomiast przyznaję, że nie rozmawialiśmy o Karolu Nawrockim - powiedział Mentzen.

Kancelaria Prezydenta relacjonuje spotkanie z przedstawicielami Konfederacji

Wkrótce po spotkaniu, w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta pojawiło się krótkie nagranie, przedstawiające wizytę.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim posłów ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość: współprzewodniczącego i kandydata tej partii w wyborach prezydenckich Sławomira Mentzena oraz Przemysława Wiplera.



Rozmawiano o stanie procesów demokratycznych w Polsce… pic.twitter.com/4Rj1vzftEs — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 19, 2024

"Rozmawiano o stanie procesów demokratycznych w Polsce w kontekście m.in. konsekwencji nieuznawania przez rząd i niektórych przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Parlamentarzyści przedstawili również główne założenia postulowanego przez Konfederację resetu konstytucyjnego. Jedną z omawianych w tym zakresie inicjatyw było przeprowadzenie referendum w dniu wyborów prezydenckich" - czytamy w dołączonym wpisie.