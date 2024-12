- Od 1 stycznia 2025 roku komunikacja miejska w Belgradzie będzie bezpłatna dla wszystkich - oznajmił burmistrz Aleksandar Sapić. Tym samym stolica Serbii stanie się "jedynym miastem w Europie, z ponad pół milionem mieszkańców, które posiada bezpłatną komunikację miejską".

Podobne rozwiązanie zastosowano w stolicy Estonii, Tallinie, francuskim Montpellier oraz Luksemburgu, jednak populacja żadnego z tych miast nie przekracza pół miliona. Cały okręg Montpellier liczy ponad 800 tys. mieszkańców, podczas gdy w samym Belgradzie żyje obecnie ok. 1,7 mln osób.

Belgrad z darmową komunikacją miejską dla wszystkich

- Przyjechałem w to miejsce i powiedziałem, że że za kilka lat w Belgradzie będziemy mieć najlepszy transport publiczny w tej części Europy - oświadczył Aleksandar Sapić. - Nikt już nie będzie musiał płacić za bilet - podkreślał.

Burmistrz zapowiedział również, że do końca 2025 roku w mieście nie będzie autobusów starszych niż dwa lata. Do stolicy do 2026 roku dotrą też nowe tramwaje, a do końca 2027 roku - nowe trolejbusy. - To oznacza, że całkowicie odnowimy pojazdy komunikacji miejskiej - stwierdził Sapić.

Obecnie w komunikacji miejskiej w Belgradzie oferowane są bilety 90 minutowe, 24-godzinne, tygodniowe oraz miesięczne. Można je kupić w dedykowanej aplikacji, poprzez wiadomość SMS wysłaną z numeru serbskiego operatora lub w automatach znajdujących się w części z pojazdów komunikacji.