Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, średnia kwota pożyczki udzielona przez firmę pożyczkową w październiku 2023 roku wyniosła 2670 zł. Oznacza to wzrost o 11,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Łączna wartość zadłużenia w tym sektorze wyniosła niemal 1,4 mld złotych. Z tych liczb wynika, że Polacy coraz częściej zadłużają się u podmiotów, które nie oferują korzystnych warunków.

Chwilówki. Pochopna decyzja może się skończyć fatalnie

Mimo że ustawa antylichwiarska reguluje wiele pułapek związanych z umowami zawieranymi z parabankami, wciąż łatwo podjąć złą decyzję. Dotyczy to szczególnie seniorów. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że w 2023 roku w tej grupie przybyło niemal 27,5 tys. niesolidnych dłużników. Ich przeciętne zaległości wynoszą niecałe 30 tys. zł.

Mecenas Anna Wolna-Sroka, specjalistka w tematyce kredytów, w Polskim Radiu 24 zwróciła uwagę, że seniorzy powinni szczególnie weryfikować warunki swoich zobowiązań. "Drobne pochopne decyzje mogą prowadzić do utraty dorobku całego życia" - ostrzegła prawniczka.

Problem z pożyczkami zaciąganymi przez emerytów ma kilka aspektów. Pierwszym z nich jest niedokładne zapoznanie się z umową. Często jej zapisy są dla seniorów niezrozumiałe. Drugim jest łatwa dostępność pieniędzy.

ZOBACZ: Emeryci odzyskają niemałe pieniądze. Skarbówka ujawnia, kiedy ruszą wypłaty

Mecenas Wolna-Sroka wyjaśniła, że emerytury i renty, choć często niewielkie, traktowane są jako stały dochód, co wpływa na zdolność kredytową. W bankach trzeba przedstawić szereg dokumentów do analizy, podczas gdy w przypadku chwilówek wystarczy oświadczenie o dochodach, które często nie jest dokładnie weryfikowane.

Zastawić nieruchomość, by spłacić dług? To nie jest pomysł

Pożyczki w parabankach trafiają na konto seniora, ale zwykle na krótki okres i przy wysokim oprocentowaniu. "Później musimy zwrócić całą kwotę jednocześnie. Senior powinien zastanowić się, czy jest w stanie spłacić takie zobowiązanie" - podkreśliła prawniczka.

Kiedy zadłużenie rośnie, często podejmuje się decyzję o wzięciu kolejnej chwilówki, by spłacić wcześniejsze zobowiązania. To prowadzi do spirali zadłużenia, która może skończyć się utratą majątku.

ZOBACZ: Sylwester w Zakopanem przyciąga turystów jak magnes. Tanio nie będzie

Ekspertka przestrzegła również przed zastawianiem nieruchomości w celu spłacenia długu. Tego typu rozwiązanie jest często nieopłacalne, gdy porównamy wartość mieszkania z sumą do spłaty.

WIDEO: Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja - dwa priorytety. Szczerze o pieniądzach odc. 251 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl