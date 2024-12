CBOS regularnie przeprowadza badania dotyczące stopnia zaufania do polskich polityków. W najnowszym liderem ponownie jest prezydent Andrzej Duda, któremu ufa równo połowa Polaków.

Jednocześnie wiary w słowa i czyny głowy państwa nie ma 37 proc. ankietowanych. Nasz przywódca nie może jednak spać spokojnie. Za jego plecami wyraźnie czuć oddech dwóch innych polityków, a przy tym kandydatów do Pałacu Prezydenckiego.

CBOS. Ranking zaufania do polityków. Andrzej Duda triumfuje

Na drugim miejscu w rankingu zaufania CBOS-u Polacy chętnie widzą marszałka Sejmu Szymona Hołownię, któremu ufa 48 proc. respondentów. Trzecie miejsce natomiast zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z zaufaniem na pozimie 46 proc.

ZOBACZ: Ustawa o obronie cywilnej z podpisem prezydenta. Co się zmieni?



Patrząc z kolei na odsetek osób, które nie ufają wymienionym politykom, lidera Polski 2050 wskazało 34 proc. badanych, a włodarza stolicy - 38 proc. I choć to niemało, do budzących najmniejsze zaufanie Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska wiele jeszcze brakuje.



Prezesowi PiS nie ufa najwięcej, bo aż 52 proc. pytanych, a premierowi - 49 proc. respondentów. Zaufanie z kolei budzą oni odpowiednio u 32 i 39 proc. Polaków.

Słaby wynik Karola Nawrockiego. Prezes IPN musi gonić pozostałych kandydatów

Na kolejnych lokatach w zestawieniu dostrzec można szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Liderowi PSL ufa 44 proc. ankietowanych, a szefowi dyplomacji - 39 proc.



Dalsze miejsce należy do polityka Konfederacji WiN, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który cieszy się zaufaniem 37 proc., następne do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara (34 proc.), a jeszcze następne do szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka (33 proc.).

ZOBACZ: Polsat na liście podmiotów strategicznych. Rząd przyjął rozporządzenie



Zaufanie powyżej jednej czwartej ankietowanych notują ponadto marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.



Na uwagę zasługuje także wynik prezesa IPN, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Jemu ufa 23 proc. Polaków, podczas gdy nieufność deklaruje 22 proc. respondentów.



Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2024 roku na próbie liczącej 915 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,9 proc. – CATI i 16,5 proc. – CAWI).