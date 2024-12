Szymon Hołownia we wtorek wieczorem opublikował wpis, w którym stwierdził, że prawidłowy przebieg wyborów prezydenckich jest odpowiedzialnością wszystkich sił politycznych. Stwierdził, że ma plan dotyczący odwołania od ich nadzoru Izby Kontroli Nadzwyczajnej, i wkrótce przedstawi go prezydentowi i szefowi rządu.

"W najbliższych dniach zaproponuję prezydentowi i premierowi konkretne rozwiązanie, które odsunie wadliwą Izbę Kontroli Nadzwyczajnej od nadzoru nad wyborami 2025. W interesie obywateli i wszystkich kandydatów na prezydenta. Wybory muszą rozstrzygnąć się przy urnach" - napisał marszałek Sejmu.

Do zapowiedzi Hołowni odniósł się w "Debacie Gozdyry" poseł KO Przemysław Witek, który stwierdził, że "marszałek jest człowiekiem kompromisu" i jest w stanie zrozumieć, że szuka rozwiązań sytuacji. Pesymistycznie odniósł się jednak do potencjalnych efektów jego działania.

- Muszę powiedzieć, że ja uważam, że mitem jest i nie ma żadnych szans na to, żeby jakiekolwiek stanowisko kompromisowe z prezydentem Dudą wypracować (...) Rozmowa o praworządności z tymże prezydentem nie ma sensu - podkreślił, dodając że "umawianie się z PiS-em na cokolwiek jest błędem".

Zdaniem obecnego w studiu Rafała Komarewicza z Polski 2050, słowa Hołowni to "wypowiedź dojrzałego i odpowiedzialnego polityka". - Szymon Hołownia chce, aby było porozumienie między premierem i prezydentem, żeby nie było żadnych wątpliwości (...) Jeśli prezydent Duda chce dobrze skończyć swoją prezydenturę, jeśli chodzi o Polaków, powinien przystać na tę propozycję - wskazał.

Odrębne zdanie wyraził Krzysztof Szymański z Konfederacji, który propozycje polityków nazwał "klęską urodzaju". - Jest tak dużo różnych pomysłów po każdej stronie politycznej, tylko nikt nie zwraca uwagi na to, że trzeba consensusu, żeby to naprawić (...) Mamy taką licytację na to, kto bardziej pr-owo i ładnie ujmie to, co należy zrobić - orzekł.

Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia mówi o "apogeum kryzysu"

Jeszcze zanim Hołownia ogłosił, że zaproponuje prezydentowi i premierowi rozwiązanie w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, wskazał, że wyjdzie z postulatem, by w najbliższych wyborach prezydenckich, do czasu uporządkowania sytuacji, ważność wyboru prezydenta zgodnie z Konstytucją stwierdził cały skład Sądu Najwyższego, a nie izba, która nie jest sądem.

W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest jednak kwestionowany m.in. przez obecny rząd i część członków PKW.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady dotyczące sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Do decyzji PKW Hołownia odniósł się na spotkaniu autorskim w Katowicach wokół książki "Nie dajmy się podzielić". - Znaleźliśmy się, zwłaszcza po tej podjętej w ostatnich dniach decyzji PKW w sprawie odwołania PiS-u, jeśli chodzi o ich subwencję, w apogeum kryzysu związanego ze statusem Sądu Najwyższego, a zwłaszcza Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - stwierdził marszałek Sejmu.

- Jest to bezprecedensowa decyzja PKW, to uchylenie się od decyzji i to rzeczywiście rodzi pytania o wybory prezydenckie - dodał Hołownia.

Szymon Hołownia chce zaproponować "krok w tył"

Marszałek zwrócił uwagę, że prawnicy są podzieleni w tej sprawie. - Są wybitne autorytety prawne, które mówią, że da się zaprzysiąc prezydenta bez decyzji stwierdzającej ważność tego wyboru podjętej przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale jest bardzo wielu prawników, którzy mówią, że nie da się tego zrobić. Dlatego, że inaczej jest to opisane w Konstytucji i w Kodeksie wyborczym - powiedział Hołownia.

Dlatego - jak oświadczył - w najbliższych dniach będzie proponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Donaldowi Tuskowi i wszystkim siłom politycznym, "żebyśmy zrobili krok w tył w tej sprawie, bo musimy mieć ciągłość władzy w Polsce".

- Uchwaliliśmy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, pan prezydent ma swoje zdanie w tej sprawie. Uchwaliliśmy ustawę o KRS - prezydent ma swoje zdanie w tej sprawie. Ale ustawy o Sądzie Najwyższym i statusie sędziów nie uchwaliliśmy, a ponieważ nie uchwaliliśmy, to teraz musimy uchwalić ustawę, która powie, co zrobić z wyborami prezydenckimi - zaznaczył marszałek Sejmu.

Przekazał, że zaproponuje rozwiązanie, "w którym będzie się mówiło o tym, że w tych wyborach do czasu uporządkowania tej sytuacji ważność wyboru prezydenta zgodnie z Konstytucją stwierdzi cały skład Sądu Najwyższego, cały Sąd Najwyższy, a nie ta izba, która nie jest sądem".

Zdaniem marszałka, odsunie to ten problem do momentu realnego jego rozwiązania. - Musimy stworzyć prawo, niestety incydentalne, epizodyczne po to, żeby niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem była zachowana ciągłość władzy państwowej w Polsce - podkreślił Hołownia.