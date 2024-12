Zbliżający się koniec roku to ostatnia okazja, aby dokonać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i skorzystać z ulgi podatkowej. Przelewając środki do 31 grudnia, można odliczyć je od podstawy opodatkowania, co w efekcie pozwala na zwrot podatku nawet do 3 000 zł.