Kończy się kolejny rok, w którym większość z nas odprowadzała należności związane z dochodem osób fizycznych. Już wkrótce trzeba będzie rozliczyć PIT 2024. U sporej grupy osób będzie się to wiązało z otrzymaniem zwrotu podatku. Czasem są to kwoty symbolicznie, ale niekiedy można liczyć na imponujący przelew z Urzędu Skarbowego.

Komu przysługuje zwrot podatku? Otrzymają je osoby, które w ciągu roku odprowadziły zbyt dużo danin lub zubożały o sumę nienależnych obciążeń. Na to, że pieniądze wrócą do kieszeni, liczą też ci, którzy skorzystali z dostępnych ulg.

Ulgi na rodzinę i termomodernizację. Można sporo odliczyć

Znaczna suma wiąże się z ulgą termomodernizacyjną. Przysługuje ona obojgu małżonkom, jeśli są współwłaścicielami objętej nią nieruchomości. Jak podaje portal Gazeta, jedna osoba może odliczyć 53 000 złotych, co w przypadku pary stanowi kwotę rzędu 106 000 złotych.

Korzystne jest również rozliczenie się wraz ze swoją żoną bądź mężem. Jeśli jeden partner pracuje, a drugi nie, wspólna deklaracja może zaowocować zwrotem wysokości 27,6 tys. złotych.

Warto zainteresować się ulgą prorodzinną na dziecko. W przypadku dwójki pierwszych dzieci jej wysokość to 1 112,04 zł za każde z nich. U trzeciego dziecka jest to już 2000,04 złotych w skali roku. Czwórka pociech pozwala na odliczenie łącznie 6924,11 złotych. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Gazeta, rodzice powinni także sprawdzić założenia ulgi 4+, która pozwala na uniknięcie podatku dochodowego od przychodów do 85 528 złotych.

Pieniądze dla seniora

Jak co roku, wielu skorzysta ze zniżki związanej z korzystaniem z internetu. Odliczenie tych kosztów ma swoje ograniczenia. Jego maksymalna kwota wynosi 760 złotych na osobę, a dokonać go można jedynie w przypadających po sobie kolejno dwóch latach podatkowych.

Płatnikom borykającym się z kłopotami zdrowotnymi swoimi lub bliskich zapewne wiadomo, że mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i na leki. W tym drugim przypadku uwzględnić można koszty medykamentów przekraczających 100 złotych miesięcznie. Pozwala to nawet na kilkusetzłotowy zwrot po rozliczeniu.

Z kolei seniorzy, których dochód nie przekracza 30 tysięcy złotych rocznie, otrzymają nawet 400 złotych zwrotu z Urzędu Skarbowego.



Można skorzystać też z innych rozwiązań, związanych na przykład z darowizną czy kupnem samochodu elektrycznego lub robotyzacji produkcji. Listę zamieszczono na rządowych stronach.

PIT 2024. Zwrot podatku już na drugi dzień?

Kiedy zwroty podatków będą wypłacane? Osoby, które rozliczyły się z fiskusem w formie papierowej poczekają dłużej, bo zajmie to nawet trzy miesiące.

Ci, którzy zrobili to elektronicznie, dostaną przelew w ciągu 45 dni. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo, by w szybszym trybie uzyskać należne im pieniądze.

W tym kontekście pociesza fakt, że zgodnie z informacjami Krajowej Administracji Skarbowej średni czas zwrotu zajął 15 dni. Mało tego, niektórzy wzbogacili się już dobę po przesłaniu deklaracji.

Zalogowanie się do serwisu e-Urzędu Skarbowego pozwala na kontrolowanie, na jakim etapie znajduje się rozpatrywanie naszych bilansów.

Zielone światło, by składać PIT 2024, pojawi się 15 lutego. Formalności trzeba będzie załatwić do 30 kwietnia 2025 roku.

