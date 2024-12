Bon senioralny to jedna z obietnic wyborczych KO. Wedle zapewnień miał zostać wprowadzony w pierwszych stu dniach nowego rządu. Nowe świadczenie ma wesprzeć osoby starsze oraz ich opiekunów, umożliwiając lepszy dostęp do usług opiekuńczych i odciążając rodziny seniorów. Poznaliśmy szczegóły dotyczące projektu oraz prognozowaną datę pierwszych wypłat.

Bon senioralny to wsparcie finansowe w formie elektronicznego świadczenia. Środki z bonu będzie można przeznaczyć na opłacenie usług opiekuńczych, takich jak pomoc w codziennych czynnościach, sprzątanie, przygotowanie posiłków czy towarzystwo podczas spacerów. Bon ma być dostosowany do specyficznych potrzeb osób starszych, których liczba z roku na rok rośnie.

W piątek we Wrocławiu minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przekazała, że ustawa o bonie senioralnym powinna zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

- Na jednego seniora przypadają w Polsce trzy osoby w wieku produkcyjnym, do 2040 r. będą to dwie osoby. Biorąc po uwagę te dane demograficzne przygotowaliśmy ustawę o bonie senioralnym adresowanym do starszych osób, których bliscy pracują. Pracują i nie mogą bezpośrednio się nim zająć - podkreśliła.

Kto może skorzystać z bonu senioralnego?

Świadczenie skierowane jest do osób w wieku 40-50 lat, których rodzice mają powyżej 75 lat i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki temu nie będzie konieczne, aby członkowie rodziny rezygnowali z aktywności zawodowej na rzecz sprawowania opieki nad nie w pełni sprawnym starszym członkiem rodziny.

Ile wynosi świadczenie?

Wysokość bonu uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie nie przekroczy wyższej kwoty niż minimalna pensja. Z założenia więc będzie miało zmienną wysokość.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie podniesione do kwoty 4666 zł brutto. Zatem maksymalna wartość bonu w 2025 roku wyniosłaby 2333 zł brutto.

Wsparcie nie będzie wypłacane w gotówce, a realizowane przez urzędy gmin. Te za otrzymane środki będzie organizować opiekę dla seniorów, których dzieci pracują zawodowo.

W projekcie ustawy przewidziane jest ograniczenie dochodowe. Średnie miesięczne świadczenie seniora (emerytura, renta), uwzględniając dodatek pielęgnacyjny, nie będzie mogło przekroczyć:

3500 zł brutto w 2026 r.,

4000 zł brutto w 2027 r.,

4500 zł brutto w 2028 r.

5000 zł brutto od 2029 r.

Jak ubiegać się o bon senioralny?

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie lub w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla gminy, w której na stałe mieszka senior potrzebujący wsparcia w postaci bonu senioralnego.

Szkolenia w gminach dopiero ruszą. W ich trakcie zostaną ustalone procedury związane ze składaniem i przyjmowaniem wniosków.

Od kiedy można ubiegać się o bon senioralny?

Bon senioralny to krok w kierunku poprawy jakości życia osób starszych oraz ich rodzin, a jednocześnie odpowiedź na rosnące potrzeby społeczeństwa starzejącego się. Świadczenie to może okazać się przełomowe w organizacji wsparcia seniorów w Polsce.

Pierwotnie planowano pierwsze wypłaty jeszcze w 2024 roku. Jednak projekt nie został jeszcze zaprezentowany, więc na realizację wsparcia konieczne będzie poczekać do 2025 roku.

