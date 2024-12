Unikanie hałasu nie jest jedyną receptą, by utrzymać słuch w dobrym stanie. Od tego, jak słyszymy, zależy wiele czynników. Składa się na nie także odpowiednia dieta. Istnieje cała gama produktów, które warto uwzględnić w jadłospisie, by zadbać o uszy. Są to dania łatwo dostępne i w rozsądnych cenach. Z tego powodu będą dobrym wyborem dla seniorów, mierzących się z osłabieniem możliwości organizmu.

Nadciśnienie, cukrzyca, infekcje i stany zapalne. Te wszystkie dolegliwości mogą przełożyć się na gorszy słuch. Na szczęście szereg kroków pozwala zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Również starzenie się wpływa źle na ten zmysł. Jego skutki można łagodzić.

Jak zapobiec pogorszeniu słuchu? Pomogą ryby

Ryby powszechnie utożsamia się z poprawą wzroku. Rzadziej mówi się o tym, że pomagają lepiej słyszeć. Zawarte w nich kwasy tłuszczowe omega-3 dobrze wpłyną na przepływ krwi w uchu wewnętrznym, co pozwala na prawidłowe jego funkcjonowanie. Ponadto znajduje się w nich witamina D. Ten mikroelement ma dobry wpływ na kosteczki słuchowe.

To nie wszystko, bo z artykułu zaprezentowanego przez ekspertów z amerykańskiego "Brigham and Women's Hospital" w czasopiśmie "The American Journal of Clinical Nutrition" wynika, iż rybie mięso (a także skorupiaki) stanowią pokarm, który redukuje groźbę występowania szumu usznego u kobiet.

Na jakie gatunki postawić? Za dobroczynny uznaje się wpływ łososia, sardynek czy tuńczyka.

Owoce i warzywa, by lepiej słyszeć. Wybór jest spory

Nie do przecenienia jest rola potasu w dobrym odbieraniu dźwięków z otoczenia. Ten pierwiastek odpowiada między innymi za regulowanie płynów w uchu wewnętrznym i prawidłowe działanie układu nerwowego, a więc zamiany odgłosów w impulsy nerwowe. Świetnym źródłem potasu są banany.

Z kolei cytrusy, takie jak pomarańcze czy grejpfruty, zawierają kwas foliowy. Ma on znaczący wpływ na budowę czerwonych krwinek. Lepsze ukrwienie ślimaka w uchu pozwala na sprawne działanie komórek słuchowych i ograniczanie skutków ich starzenia. Dodajmy, że jedzenie owoców poprawia odporność. Może pomóc w uniknięciu infekcji. A te atakują również narząd słuchu.

Spośród warzyw wyróżnia się między innymi brokuł. Zawiera on potas i kwas foliowy. Ponadto również witaminę C i K. Dzięki ich pracy naczynia krwionośne w uchu funkcjonują lepiej.

Plusy mają i inne zielone warzywa. Przykłady to szpinak i jarmuż. Są źródłem wymienionych wyżej mikroelementów, ale i żelaza oraz magnezu. Pierwszy pierwiastek pozwala dostarczać tlen do narządów. Drugi działa dobroczynnie na komórki włoskowate w uchu wewnętrznym. W efekcie ogranicza uszkodzenia związane z hałasem.

Czekolada i bakalie również pomogą na słuch

Magnez występuje też w orzechach i nasionach. Stąd kolejnym dobrym wyjściem jest sięgnięcie po porcję orzechów włoskich lub brazylijskich, nerkowców, migdałów czy pestek dyni.

Istnieją wersje gorzkiej czekolady bogate w ten minerał. Przysmak ten zawiera ponadto cynk wspomagający odporność i rozwój komórek w uszach.

