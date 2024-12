Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł Polsat News wynika, że Dawid M., główny podejrzany ws. zabójstwa mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie, trafił w czwartek do aresztu śledczego na Służewcu. Wcześniej tego samego dnia policja potwierdziła, że podejrzany w asyście polskich funkcjonariuszy przyleciał z Turcji do Polski.