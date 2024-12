Największe ugrupowania polityczne w Polsce mają zbliżone poparcie, jednak w najnowszym sondażu to PiS jest górą. Co prawda przewaga jest minimalna, bo mowa o 0,3 pkt. procentowego, to jednak partia Jarosława Kaczyńskiego wyszła na prowadzenie. Zdaniem ekspertów to efekt odejścia partii Razem z Lewicy.

Minimalną przewagę ma PiS z wynikiem 34,8 proc., a druga w sondażu jest KO z poparciem 34,5 proc. - wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Dziennik podaje, że sondaż pokazuje też słaby wynik partii Razem po jej odejściu z klubu Lewicy w Sejmie.

Sondaż. PiS z większym poparciem niż KO

"W tegorocznych badaniach IBRiS dla 'Rz' PiS tylko raz (w styczniu) było przed KO. Z obecnego pomiaru wynika, że główne obozy polskiej sceny politycznej umacniają się kosztem mniejszych ugrupowań. W porównaniu z badaniem z października PiS przybyło aż 5,2 pkt. proc." - informuje w wtorek gazeta.

"Na drugim miejscu z minimalną stratą jest KO, która ma 34,5 proc. Pod koniec października było to 31,3 proc., co oznacza, że formacja Donalda Tuska zyskała 3,2 pkt. proc. To wszystko na tle rozkręcającej się rywalizacji o prezydenturę, która aż do połowy przyszłego roku będzie dominować nad polityką czysto partyjną" - czytamy w "Rz".

Sondażowe podium zamyka Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie może liczyć na 8,6 proc., czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż przed ponad miesiącem

Na kolejnych miejscach są Nowa Lewica (7,4 proc., strata 1,2 pkt. proc. w ciągu miesiąca) oraz Konfederacja z wynikiem 7,3 proc. (pod koniec października formacja miała 9,4 proc., czyli o 2,1 pkt. proc. więcej niż obecnie).

Partia Razem ze słabym poparciem Polaków

Jak zauważa "Rz", w sondażu zwraca uwagę bardzo słaby wynik notowanej po raz pierwszy w naszym badaniu partii Razem. Ugrupowanie Adriana Zandberga, które kilka tygodni temu rozstało się z klubem Lewicy, ma ledwie 0,8 proc. poparcia. Niezdecydowanych w sondażu jest 6,6 proc.

- Badanie pokazuje, że duopol PiS-PO ma się bardzo dobrze, i co ciekawe, różnica między obiema partiami jest tak mała, że nie jest pewne, czy podczas wieczoru wyborczego triumfowałby Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Interesujące również jest to, że Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja mają podobne poparcie w okolicy 8 proc., przy czym dla koalicji PSL i Trzeciej Drogi jest to próg wyborczy, czyli polityczne być albo nie być - ocenia w rozmowie z "Rz" dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.

- Badanie pokazuje także, że rozejście się Nowej Lewicy i partii Razem jest większym wyzwaniem dla ugrupowania Adriana Zandberga. Poparcie na poziomie 0,8 proc. dla Razem to duże wyzwanie dla wyrazistej socjaldemokracji w Polsce - dodaje ekspert.

IBRiS przeprowadził sondaż dla "Rz" między 22 a 23 listopada na 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1068 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).