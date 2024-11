Aktualny rząd sprawuje władzę - w rzeczywistości - od blisko 12 miesięcy. Czy po tym czasie koalicja rządząca rozczarowała swoich wyborców, czy wręcz przeciwnie, zaskarbiła sobie nowy elektorat? Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę, ich rezultat byłby zbliżony do tych z października 2023 roku.

Koalicja Obywatelska na czele Sejmu. Jest nowy sondaż

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory i znów ma większość w Sejmie z Trzecią Drogą i Lewicą - wskazali Polacy w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się 1 grudnia, 32,86 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską. 30,45 proc. badanych wsparło by Zjednoczoną Prawicę, a 13,06 proc. Konfederację. Kolejne miejsca zajęły by: Trzecia Droga (9,11 proc.), Lewica (8,21 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (2,39 proc.).

ZOBACZ: Kobiety wskazały swojego kandydata. Najnowszy sondaż

Podobny rozkład sił został zaprezentowany 19 października w sondażu dla Wirtualnej Polski. Wówczas Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem w wysokości 34 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem na poziomie 31,7 proc.

Na trzecim miejscu znalazła by się Konfederacja z wynikiem 10,8 proc. Z kolei na koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 swój głos oddałoby 8,8 proc. ankietowanych. Trzecia Droga dostałaby się do Sejmu, ale miałaby wynik niewiele wyższy od wymaganego dla koalicji progu (8 proc.).

Na końcu zestawienia znalazłaby się Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 7,1 proc. badanych.