Gdyby wybory do Sejmu odbyły się na początku grudnia, 33 proc. głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Partia wchodząca w skład rządzącej koalicji ma o jeden punkt procentowy większe poparcie niż w analogicznym badaniu z listopada.

Sondaż. Na kogo zagłosowaliby Polacy?

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 30 proc. Polaków. Względem poprzedniego sondażu jest to spadek o jeden punkt procentowy.

Trzecią partią jest Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11 proc. badanych. We wcześniejszych sondażach miała poparcie na poziomie 13 proc.

Wzrost poparcia odnotowała Trzecia Droga, na którą zagłosowałoby 8 proc. respondentów. Jest to to jeden punkt procentowy więcej niż w poprzednim miesiącu.

Do parlamentu weszłaby także Lewica, której poparcie nie zmienia się i utrzymuje się na poziomie 6 proc. Partia Razem uzyskałaby z kolei 2 proc. poparcia.

Spadek zainteresowania wyborami

Na inne ugrupowania zagłosowałoby 2 proc. ankietowanych. 8 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Z sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne miałyby się odbyć w grudniu, wzięłoby w nich udział 82 proc. uprawnionych do głosowania. Jest to o 4 pkt. proc. mniej w porównaniu do analogicznego badania sprzed dwóch tygodni.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 62,8 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 37,2 proc.) w okresie od 2 do 4 grudnia 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

