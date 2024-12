Rząd zapowiedział znaczące zmiany w Kodeksie pracy, które mają poprawić sytuację pracowników i dostosować polskie prawo do unijnych standardów. Planowane nowelizacje obejmują m.in. wydłużenie urlopów czy wprowadzenie nowych okresów wliczanych do stażu pracy. Co dokładnie się zmieni? Sprawdźmy, jakie korzystne modyfikacje prawa czekają nas od 1 stycznia 2026 roku.