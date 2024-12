Dlaczego kolacja przed snem szkodzi zdrowiu? Eksperci wyjaśniają

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Barcelona Institute for Global Health sugeruje, że osoby, które przestają jeść co najmniej dwie godziny przed pójściem spać mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, takich jak rak piersi czy rak prostaty. Organizm w nocy potrzebuje pełnej regeneracji, a obciążony żołądek zaburza naturalny rytm dobowy człowieka.

Kiedy jeść śniadanie, obiad i kolację? Eksperci stawiają sprawę jasno

Podstawą zdrowej diety jest regularność spożywanych posiłków (ok. 4-5 dań dziennie). Kluczowe jest również zachowanie odpowiednich odstępów czasowych między posiłkami, które powinny wynosić od 3 do 4 godzin. Śniadanie najlepiej zjeść do godziny po przebudzeniu, a kolację najpóźniej 2-3 godziny przed snem. Rano organizm musi się po prostu obudzić, wszystkie systemy zaczynają działać poprawnie właśnie w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu.

ZOBACZ: Nie każda mandarynka to mandarynka. Nie pomyl się na zakupach

Oczywiście pory posiłków zależą od codziennego trybu życia. Nie każdy ma możliwość dostosowania się do ściśle określonych wytycznych. W ciągu dnia można dostosować posiłki do apetytu i dostępnego czasu. Wieczorem natomiast najlepiej stosować się do zasady spożywania posiłków 2-3 godziny przed snem. Twierdzenie, że jedzenie po godzinie 18:00 jest niezdrowe, to mit. Jeśli ktoś kładzie się spać dopiero o północy, nie ma problemu ze spożyciem kolacji o 21:00, a nawet 22:00.

Dlaczego jedzenie późnym wieczorem nie jest zdrowe?

Duża, tłusta i ciężkostrawna kolacja spożyta tuż przed snem przyczynia się do dyskomfortu trawiennego, wzdęć, mdłości i nadmiernych gazów. Nagminne spożywanie późnych posiłków powoduje odkładanie tkanki tłuszczowej, ponieważ wieczorem metabolizm zwalnia. Dodatkowo objadanie się na noc może utrudniać zasypianie, pogorszyć jakość snu, a nawet wywołać koszmary senne.

Błędy żywieniowe popełniane wieczorami coraz bardziej obciążają organizm, co może prowadzić do stanu przedcukrzycowego, nadciśnienia, a nawet nowotworów lub chorób serca.

ZOBACZ: Wiedzą, jak pomóc sercu w regeneracji. Przełomowe wyniki badań

Warto również zastanowić się nad nadmiernym, wieczornym apetytem. Sporadyczne przypadki nie są groźne - organizm po prostu potrzebuje więcej kalorii lub dzień obfitował w nadmiar aktywności fizycznej czy umysłowej. Gdy sytuacja się powtarza, ciało stara się jak najszybciej nadrobić niedobory energetyczne. To powoduje męczące uczucie głodu i brak sytości nawet po spożyciu pożywnej kolacji.

Nocne napady mogą mieć również podłoże emocjonalne - bardzo łatwo jest zajadać stres, ale dużo trudniej walczyć z negatywnym wpływem takich działań na zdrowie.

Co można jeść przed snem?

Produkty sycące, a jednocześnie lekkostrawne, będą najlepszym wyborem. Sałatka warzywna z dodatkiem mięsa, owsianka z orzechami, czy jogurt lub serek - te posiłki sprawdzą się idealnie. Ponieważ nocą organizm musi porządnie wypocząć, pełen żołądek nie sprzyja temu procesowi, a może wręcz bardzo zaszkodzić.

red. / polsatnews.pl