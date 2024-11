Ludzkie serce ma pewne zdolności regeneracyjne. Nowe badania wskazują, że urządzenie wspomagające lewą komorę tego organu zaskakująco wzmacnia jego zdolność do samoleczenia. Jest ona wyższa nawet od tej w zdrowych organizmach. To odkrycie może doprowadzić do znacznie skuteczniejszego reagowania na przypadki sercowej niewydolności.

Systemy wspomagania lewokomórkowego (LVAD) wspierają chore serce, odciążając je w procesie pompowania krwi. Badania szwedzkich naukowców z Karolinska Institutet wskazują jednak na jeszcze inne korzyści płynące z tego rodzaju leczenia.

Serce potrafi się regenerować. Przełomowe wyniki badań

Eksperci pochylili się nad tym, w jaki sposób serce odnawia swoje komórki mięśniowe, czyli kardiomiocyty. W tym celu przebadali 52 pacjentów mających zaawansowaną niewydolność tego narządu. U niewiele ponad połowy z nich elementem terapii było użycie pomp wspomagających.

Efekty prac ogłoszone w czasopiśmie "Circulation" były dość zaskakujące. Wytwarzanie przez organ nowych kardiomiocytów w końcowym stadium niewydolności jest nawet 50 razy niższe niż w sercu zdrowym. Tymczasem u chorych zaopatrzonych w LVAD tempo to było sześciokrotnie szybsze niż w przypadku zdrowego, poprawnie funkcjonującego serca.

Oznacza to, że systemy wspomagania lewokomórkowego nie tylko pozwalają temu kluczowemu narządowi lepiej pracować, ale też stymulują jego mechanizmy naprawcze.

Naukowcy przyznają, że nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Jeden z autorów mówi o istnieniu "ukrytego klucza". To dzięki niemu serce rozpoczyna proces naprawy. Nie ma jednak potwierdzenia dla takich tez w danych. Konieczne są więc dalsze badania na poziomie komórkowym i molekularnym, aby lepiej zrozumieć ten proces.

Nadzieja dla chorych

W jaki sposób rozróżniono stare komórki od nowych, by ustalić tempo regeneracji? Portal SciTechDaily tłumaczy, że pomaga metoda ustalona w Instytucie Karolinska. Opiera się ona na pomysłowym datowaniu. Ma to związek z tym, że odkąd podpisano układ o zakazie prób broni nuklearnej w 1963 r., w każdym kolejnym roku ludzkie ciało zawiera coraz mniej radioaktywnego węgla. To właśnie sprawdzając stężenie izotopu 14C tego pierwiastka, naukowcy ze Szwecji doszli do swoich wniosków.

Odkrycie naukowców może stanowić prawdziwy przełom i dawać nadzieję ciężko chorym. Stymulowanie serca do regeneracji może być podstawą do opracowania nowych metod terapii dla ludzi z poważnymi chorobami. Wielu z nich dotąd mogło liczyć jedynie na przeszczep bądź długoterminowe leczenie w oparciu o rozwiązania mechaniczne.

Zadbaj o swoje serce

To może być szczególnie ważna informacja dla pacjentów w Polsce. Choroby układu krążenia odpowiadają za ponad jedną trzecią zgonów w kraju. Także i u nas stosuje się LVAD. Jest ono powszechnie cenione za znaczną poprawę jakości życia "sercowców".

Aby jednak uniknąć tak poważnych rozwiązań, warto pomyśleć o profilaktyce. Eksperci przypominają o szczególnym znaczeniu odpowiedniej diety wolnej od tłuszczów trans, aktywności fizycznej, odstawienia papierosów i alkoholu oraz zadbaniu o odpowiednią ilość snu.

