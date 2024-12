Rosjanie próbują zająć Kurachowe w obwodzie donieckim. Na to kluczowe pod względem obrony miasto nacierają z trzech stron - informują ukraińskie media. Władze w Kijowie obawiają się, że gdy ich wojska zostaną zmuszone do odwrotu, a Kurachowe przejęte przez wroga, Moskwa wkroczy na drogę dalszych postępów na froncie.

O sytuacji na froncie poinformował portal Glavred, cytując anonimowego oficera. Wojskowy powołuje się na dane z 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. W jego ocenie liczba środków zniszczenia Rosjan w rejonie Kurachowe jest "kolosalna".

"W zasadzie (walczymy - red.), żeby nie zamknąć przejścia w Uspienowce, bo wtedy na pewno trzeba będzie ludzi wyprowadzić, ale teraz staramy się zadać maksymalne straty (Rosjanom - red.)" - przekazał żołnierz.

Uspienowka to wieś na południe od Kurachowe. Rosja ostrzeliwuje pozycje ukraińskie z trzech stron artylerią oraz przy wykorzystaniu dronów. Według regularnych aktualizacji brytyjskiego wywiadu Kurachowe to kluczowy fragment frontu. Zdobycie miejscowości pozwoli Rosjanom na organizację przyczółka, a to stworzy warunki do dalszego natarcia na zachód.

Ukraina próbuje zatrzymać Rosję. Sytuacja na froncie

Oprócz Kurachowego istotnymi elementami frontu w obwodzie donieckim są też Pokrowsk i Wełyka Nowosiłka, gdzie Rosjanie kontynuują ofensywę i próbują odciąć ukraińskie linie zaopatrzenia. Do Pokrowska brakuje im sześć-siedem kilometrów - wskazuje Glavred.

Portal dodaje, że sytuacja na froncie staje się coraz trudniejsza, nie tylko w obwodzie donieckim. W charkowskim zagrożony staje się Kupiańsk, który "w najbliższych dniach (…) może po raz drugi zaznać okupacji".