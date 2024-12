Amerykański prezydent elekt Donald Trump spotkał się w sobotę w Paryżu z Emmanuelem Macronem, a także Wołodymyrem Zełenskim. Z oficjalnego komunikatu Pałacu Elizejskiego wynika, iż politycy odbędą trójstronne spotkanie. To zaskoczenie, gdyż wcześniej rozmowy w takim gronie nie przewidywano.

Prezydent elekt USA przyleciał do Paryża, gdzie w sobotę po południu spotkał się z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem. Donald Trump podkreślił, że podczas jego pierwszej kadencji z Macronem łączyły go "doskonałe relacje".

- Osiągnęliśmy duże sukcesy, pracując razem (...). Zdaje się, że świat trochę teraz zwariował, będziemy o tym rozmawiać - uznał amerykański polityk.

Donald Trump w Paryżu. Spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim

Niedługo później Pałac Elizejski wydał komunikat, iż Trump odbędzie trójstronne rozmowy z prezydentami Ukrainy i Francji: Wołodymyrem Zełenskim i Emmanuelem Macronem. Po chwili przywódcy pozowali już do zdjęć.

To bezprecedensowa sytuacja, gdyż wcześniej zapowiadano osobne rozmowy: Macron-Trump oraz Macron-Zełenski. Do ostatniej chwili nie potwierdzano możliwości trójstronnych rozmów, bądź dwustronnego spotkania przywódcy Ukrainy z prezydentem elektem USA.

Chwilę po godz. 18 wszyscy opuścili Pałac Elizejski. Spotkanie trwało około pół godziny. Nie podano jeszcze żadnych szczegółów dotyczących rozmowy.

Ponowne otwarcie katedry Notre Dame

Zarówno Trump, jak i Zełenski przybyli do stolicy Francji, by wziąć udział w otwarciu katedry Notre Dame po jej odbudowie. Dla prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych to pierwsza podróż zagraniczna od listopadowych wyborów.

Agencja AFP podała w sobotę po południu, powołując się na źródło w porcie lotniczym, że samolot miliardera Elona Muska, doradcy Trumpa, jest oczekiwany na lotnisku Bourget pod Paryżem i że Musk będzie wśród gości wieczornej ceremonii.

Na uroczystości otwarcia Notre Dame obecna będzie również Jill Biden, małżonka ustępującego prezydenta USA Joe Bidena. Gośćmi ceremonii będą szefowie około 30 państw i rządów.

Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.