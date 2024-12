Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności tego organu, związane z niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego. Może prowadzić do śmierci lub niepełnosprawności. Dlatego tak istotna jest szybka reakcja – ciało potrafi wysyłać widoczne sygnały, które pomagają rozpoznać to schorzenie.