"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. "Jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni" - dodał szef rządu we wpisie opublikowanym w środę późnym wieczorem.

W podobnym tonie wypowiedział się również Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO i pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi. "Kwestia rozliczenia rządów PiS nie powinna podlegać dyskusji. Bo każdy kto złamał prawo musi za to odpowiedzieć. Przed niezawisłym sądem" napisał na X.

Politycy oburzeni. Reagują na wpis premiera. "Niesprawiedliwe i mącące"

Wpis Donalda Tuska wzbudził serię komentarzy - m.in. szefowa parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska napisała w odpowiedzi na X, że "premier zrzuca winę, ale na kogo, to nie powie". Za to w komentarzu pod zamieszczonym przez premiera wpisem zapytała: "Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?".

Do słów premiera odniósł się także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to "rozliczenia". Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze. Popełnili poważne przestępstwa" - napisał. Dodał również, że "ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę".

Słów krytyki nie szczędził także przedstawiciel PiS Tobiasz Bocheński. "Wasza polityka podyktowana mściwością i małością rzęzi czystym bezprawiem. Widać nie każdego da się przymusić groźbami do realizacji politycznej zemsty w pogardzie mającej porządek prawny. Przystawki stają ością w gardle? Nie współczuję" - ocenił.

"Ja bym jednak wolała, żebyście zajmowali się tym, by państwo działało. Wasza wojna zostawia spaloną ziemię i mamy jej po dziurki w nosie! Żyjecie dla siebie w polityce, a wszystko naszym kosztem. I ma pan rację. Rozliczymy was. Już niedługo" - uznała z kolei Ewa Zajączkowska-Hernik.

Rozliczenia PiS. Donald Tusk niezadowolony z posiedzeń komisji śledczej

Sprawa rozliczeń poprzednich rządów w ostatnich dniach pojawiała się w przestrzeni publicznej w wielu odsłonach. We wtorek sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry - który już kilkukrotnie nie pojawił się na przesłuchanie - przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Ziobro na komisji powołując się na wyrok TK ws. funkcjonowania Sejmu twierdził, że komisja ds. Pegasusa nie działa legalnie, w związku z czym nie ma zamiaru się na nią stawić.

Według nieoficjalnych informacji medialnych, podawanych m.in. przez portal Wirtualna Polska, wśród polityków KO pojawiają się opinie, że na czele komisji śledczej ds. Pegasusa powinien stanąć Marcin Bosacki albo inny polityk KO. "Ich zdaniem obecna szefowa komisji Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi nie radzi sobie w starciach z ludźmi związanymi z rządem PiS" - podał portal.

"Krytyczne opinie docierają ponoć do premiera. Sam Donald Tusk ma nie być zadowolony z tego, jak wyglądają posiedzenia komisji" - oceniła WP, powołując się na swoich rozmówców związanych z KO.

Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Polska 2050 przeciw jego uchyleniu?

W środę komisja regulaminowa Sejmu zajęła się także kwestią immunitetu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz dwójki polityków tej partii Marka Suskiego i Anity Czerwińskiej. Zarzuty wobec nich dotyczą m.in. zniszczenia wieńca podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Komisja opowiedziała się za pociągnięciem trójki posłów do odpowiedzialności, ale nie jest jasne, czy wnioski o uchylenie immunitetów zostaną przyjęte przez Sejm. Poseł koalicyjnego klubu Polski 2050 Ryszard Petru zapowiedział bowiem, że jego klub zagłosuje przeciw uchyleniu immunitetu Kaczyńskiemu.