- Jak się rozmawia w kuluarach, to wszyscy są zażenowani stopniem mściwości Donalda Tuska - tak sprawę wokół immunitetów polityków PiS komentuje Małgorzata Wassermann. W jej ocenie niedawne słowa premiera to "groźba" wobec koalicjantów. - Władysław Kosiniak-Kamysz jest urodzoną ofiarą i to po prostu lubi. Teraz osobiście Szymon Hołownia zobaczył, jak wygląda współpraca z Tuskiem - mówiła posłanka.