Donald Tusk opublikował wpis w mediach społecznościowych po godzinie 22 w środę. Szef rządu odwołał się w nim do jednej z obietnic wyborczych z zeszłorocznej kampanii.

"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej" - przekazał.

Dodał, że "jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni".

Donald Tusk krytycznie o koalicji. "Nie wszyscy zrozumieli"

Szef rządu odniósł się w ten sposób do medialnych informacji o irytacji części polityków rządzącej koalicji. Chodziło o głosy mówiące o zbyt opieszałych działaniach.



"Na dziś w komisji nie ma niczego, co można byłoby nazwać kolejnymi wnioskami rozliczeniowymi" - napisał przewodniczący komisji regulaminowej w Sejmie Jarosław Urbaniak z KO.



"To, co jest, to są cztery wnioski mandatowe wobec trójki posłów PiS - pana Kaczyńskiego, pana Suskiego i pani Czerwińskiej - o zniszczenie mienia o niskiej wartości, pozostałe wnioski z powództwa prywatnego, najczęściej o naruszenie czyjegoś dobrego imienia. Wiele z nich jest jeszcze z poprzedniej kadencji Sejmu" - dodał.



Zastrzeżenia kierowane są także wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.