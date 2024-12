- Donald Tusk odnosił się od całej koalicji - powiedziała Karolina Pawliczak z PO zapytana o krytyczny wpis premiera. Dodała, że nie uważa go za awanturę. Marcin Kulasek z Lewicy przyznał, że nie wszystko idzie tak szybko, jak robił to PiS. Do wpisu odniósł się też Krzysztof Mulawa z Konfederacji. - Zadajmy pytanie, czego chcą Polacy. Rozliczenia nie będą na pierwszym miejscu - powiedział.