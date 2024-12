Zostało jeszcze tylko kilka dni, by móc skorzystać z darmowych badań w ramach programu "Profilaktyka 40 plus". Jeśli skończyłeś 40. rok życia, to jest to ostatnia szansa, by zadbać o swoje zdrowie, korzystając z badań, które mogą uratować życie. Czasu zostało niewiele. Sprawdź, jakie badania są dostępne.