Od czasów starożytnych to właśnie natura dostarczała skutecznych środków leczniczych i produktów wspomagających zdrową dietę. Jak pokazują najnowsze badania, jej potencjał wciąż kryje wiele tajemnic, a niektóre z nich mogą przynieść przełom w walce z chorobami.

Nie inaczej jest w przypadku drzewa jujuby, zwanego też głożyną pospolitą. Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z południowej Azji, a liczą około 7000 lat p.n.e. Jest to jedno z najstarszych uprawianych drzew owocowych na całym świecie.

Jego owoce są cenione w kuchni za przyjemny, słodki smak i chrupkość. W medycynie chińskiej jujuba od wieków stosowana jest jako środek łagodzący stres, lek przeciwgrzybiczny oraz przeciwzapalny.

Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Osace udowodniły, że wspomniana roślina pomaga zwalczać objawy Alzheimera.

Jujuba. Witaminy i składniki odżywcze

Owoce głożyny pospolitej, podobnie jak daktyle, są bogate w cukry, witaminy (z grupy B oraz C), minerały i jadalną celulozę. Zawartość witaminy C w świeżych owocach wynosi od 300 do 500 mg na 100 g, jednak suszenie zmniejsza te właściwości.

Jujuba zawiera także potas, żelazo, cynk oraz proliny, a w jej miąższu występują także polisacharydy, polifenole oraz terpeny. Dzięki temu jujuba jest jednym z najbogatszych owoców pod względem wartości odżywczych.

Przełom w medycynie. Jujuba w badaniach naukowych

Szczegółowe badania laboratoryjne potwierdziły, iż owoce jujuby zawierają antyoksydanty, które posiadają ogromny potencjał przeciwzapalny. Związki te redukują stres oksydacyjny oraz stan zapalny w komórkach wątroby. Antyoksydanty zawarte w roślinie mają również właściwości uspokajające i wyciszają mózg oraz leczą stany lękowe.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach udowodniono, iż ekstrakt z jujuby poprawia pamięć i chroni komórki nerwowe przed uszkodzeniami.

Opublikowane w 2024 roku badania "Simply crushed Zizyphi spinosi semen prevents neurodegenerative diseases and reverses age-related cognitive decline in mice", przeprowadzone na wydziale neuronauki na Uniwersytecie Medycznym w Osace, potwierdziły, iż ziarna jujuby mogą zapobiegać chorobom neurodegeneracyjnym i odwracać związany z wiekiem spadek funkcji poznawczych.

Działanie przeciwnowotworowe i wspomagające trawienie

Jujuba posiada również właściwości przeciwnowotworowe, związane z wysoką zawartością polisacharydów i działaniem przeciwutleniającym. Z kolei ekstrakt z owoców wzmacnia komórki układu odpornościowego, co umożliwia zwalczanie komórek rakowych. Z tego powodu głożyna jest uważana za potencjalny środek w leczeniu nowotworów.

Spożywanie owoców i przetworów z jujuby wspomaga także trawienie, zapobiega zaparciom oraz działa ochronnie na śluzówkę jelit i żołądka, ograniczając ryzyko wrzodów i infekcji pokarmowych.

Regularne spożycie tej cennej rośliny pomaga obniżyć poziom cukru i cholesterolu we krwi, skutecznie przeciwdziała anemii oraz wspomaga organizm w walce z wirusem grypy.

