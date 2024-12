Gala "DNA - bo pomaganie mamy w genach". Prezes Fundacji Polsat nagrodzona

2 grudnia na PGE Narodowym odbył się Kongres Społeczno-Gospodarczy Polska Moc Biznesu, inicjatywa zrzeszająca najwybitniejszych przedsiębiorców, NGO's, przedstawicieli środowisk akademickich oraz rządowych i samorządowych. Podczas prelekcji wymieniano się opiniami na temat fundamentalnych kwestii związanych z biznesem i gospodarką.

Wśród poruszonych zagadnień nie brakowało wyzwań związanych z polską prezydencją w Unii Europejskiej, bezpieczeństwa energetycznego, tematu termomodernizacji, czy roli aptek ogólnodostępnych w budowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego Polski.

Na bogatej liście prelegentów znaleźli się chociażby minister MSWiA i Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak, prezydent Chełma Jakub Banaszek, przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed S.A. Małgorzata Adamkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ignacy Niemczycki, czy prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz.

Prezes Fundacji Polsat wyróżniona nagrodą "DNA - bo pomaganie mamy w genach"

Po godz. 20:30 rozpoczęła się zamykająca kongres uroczysta gala nagród "DNA - bo pomaganie mamy w genach". Wyróżniono firmy, instytucje i organizacje, które przyczyniły się do wsparcia terenów powodziowych i osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu, do którego doszło w południowej Polsce.

Jedna z nagród powędrowała do prezes Fundacji Polsat, Krystyny Aldridge-Holc. W rozmowie z reporterem Polsat News podziękowała za wyróżnienie i doceniła pracę wszystkich osób, które są zaangażowane w działalność fundacji.

- Czuję ogromną radość, ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność. To jest nagroda przyznana fundacji, czyli wszystkim, którzy w tej fundacji pracują, również nagroda dla Telewizji Polsat, bez której to wszystko nie byłoby możliwe. Czyli dla was za to, że nas propagujecie i pokazujecie naszą pracę - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc.

Fundacja Polsat pomaga po powodzi

Prezes fundacji dodała, że takie wyróżnienie jest mobilizacją do dalszego działania. - My za sekundę obchodzimy 28-lecie działalności naszej fundacji. 44 tys. podopiecznych, 2,7 tys. placówek, którym pomogliśmy. To cyfry, które mówią same za siebie i pewnie stąd ta nagroda - dodała.

Obecnie jednym z większych projektów fundacji jest pomoc na terenach zniszczonych przez powódź. Rozpoczęto m.in. budowę nowej świetlicy terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. - My jesteśmy w trakcie pomagania. Dzięki Telewizji Polsat, udało nam się zebrać 6 mln złotych i w dalszym ciągu zbieramy - podkreśliła.

