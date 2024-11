Do współpracy zostali zaproszeni znani i lubiani prezenterzy oraz aktorzy. Współprowadząca "halo tu polsat" Katarzyna Cichopek dołączyła do plejady gwiazd wspierających inicjatywę charytatywną, bo jak twierdzi, dając innym energię, sami również czerpiemy to, co najlepsze.

- Pomaganie to jest piękna, czysta energia, którą wysyłamy w świat, ale tym samym czerpiemy od wszechświata równie piękną energię. To sprawia, że my sami ze sobą czujemy się lepiej. To jest też taki moment, kiedy możemy się zastanowić nad naszym życiem, trochę przewartościować i powiedzieć sobie: "Wow, u mnie naprawdę jest zupełnie dobrze, kiedy patrzę na to, co się dzieje w życiu innych ludzi i dlatego chcę im pomóc, żeby im też było lepiej. Bo mogę!" - mówi.

Polsat Gwiazdy "halo tu polsat": Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Mikołajkowy Blok Reklamowy. "Skromnym gestem niesiemy gigantyczną pomoc"

Aktorka i prezenterka podkreśla też ogromną wagę całej akcji. - Mikołajkowy Blok Reklamowy to jest szalenie ważna akcja. Zawsze możemy liczyć na wsparcie, miłość i pomoc widzów Polsatu. To jest moment kiedy wygodnie siadamy na kanapie przed telewizorem, włączamy Polsat o 18:45 6 grudnia i po prostu oglądamy reklamy, które są barwne, kolorowe, wesołe, które wprawiają nas w dobry nastrój. Tym skromnym gestem niesiemy gigantyczną pomoc podopiecznym Fundacji Polsat - dodaje.

ZOBACZ: Sukces "Biegu z Radością": tysiące uczestników pobiegło dla Blanki, podopiecznej Fundacji Polsat!

O ogromnym znaczeniu akcji jaką jest Mikołajkowy Blok Reklamowy jest również przekonany Mateusz Gessler. - Mikołajkowy Blok Reklamowy to wyjątkowa akcja, która ma na celu pomoc dzieciom. Każda akcja, która jest pomocą dla drugiej osoby, jest ważna – podkreśla.

Mikołajkowy Blok Reklamowy - 6 grudnia o 18:45 w Telewizji Polsat

Szef kuchni przyznaje, że takie wydarzenia, mają dla niego olbrzymie znaczenie, a swój udział w bloku postrzega jako pewnego rodzaju zobowiązanie. - Jeżeli jesteś osobą publiczną to udział w akcjach charytatywnych jest twoim obowiązkiem, ponieważ twój głos może zachęcić innych ludzi. Bądźmy więc żaglem, który napędzi ten dobry statek – zachęca słynny restaurator.

Przypomnijmy: emisja Mikołajkowego Bloku Reklamowego już 6 grudnia o godzinie 18:45 tuż przed wieczornymi Wydarzeniami. Całkowity dochód obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat.

red. / Telewizja Polsat