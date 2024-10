Kwota ze zbiórki Fundacji Polsat wyniosła 3,9 mln zł, natomiast ze specjalnego bloku reklamowego 1,8 mln zł. W sumie na cele dla powodzian zebrana została kwota w wysokości 5,7 mln zł.

Powódź, która dotknęła we wrześniu południe Polski okazała się tragiczna w skutkach dla wielu miejscowości. W jej wyniku ucierpiały zarówno prywatne gospodarstwa domowe, jak i instytucje pożytku publicznego. W jednej z gmin, w miejscowości Lewin Brzeski została poważnie zniszczona Świetlica Terapeutyczna. Na pomoc poszkodowanej społeczności ruszyła Fundacja Polsat.

ZOBACZ: Fundacja Polsat odbuduje zniszczony ośrodek terapii

- Jest to wyjątkowe miejsce, w którym dzieci spędzają bardzo dużo czasu, zarówno te odrabiające lekcje po zakończeniu zajęć szkolnych, jak i te poszukujące spokoju, wyciszenia oraz pomocy terapeutycznej. Pomyśleliśmy, że w natłoku tak ogromnej tragedii jaką była powódź, tragedii w której zniszczony został czasem cały dobytek ludzki, szpitale, szkoły, mosty - to tak ważny ośrodek terapii może nie być na liście najważniejszych priorytetów. Jesteśmy dla dzieci - to hasło które przyświeca naszej pracy każdego dnia. Wiemy jak ważne jest leczenie, rehabilitacja i terapia dla dzieci, szczególnie w przyjaznym dla nich miejscu - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Powódź w Lewinie Brzeskim. Fundacja Polsat zbuduje nową świetlicę terapeutyczną

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim, małym miasteczku położonym nad Nysą Kłodzką, to na co dzień miejsce gdzie dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Budynek był darem Lions Club ze Szwecji i powstał po powodzi w 1997 roku.

Niestety, jego lekka, kartonowo-gipsowa konstrukcja nie wytrzymała niszczycielskiej siły żywiołu i została całkowicie zniszczona: obecnie budynek, który został całkowicie zalany, nadaje się już tylko do rozbiórki. Zniszczeniu uległo również wyposażenie świetlicy tj. meble, stoliki, fotele, dywany oraz sprzęty terapeutyczne, zabawki, gry edukacyjne i materiały do zajęć.

- Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dla rodzin i dzieci. Jest także miejscem otwartym dla wszystkich dzieci, które potrzebują specjalistycznej pomocy i wsparcia, również dla dzieci, które chcą wspólnie spędzić czas. Do tej pory ograniczały nas warunki lokalowe, w nowym budynku będziemy mogli udzielać pomocy dwa razy większej liczbie dzieci. A mamy specjalistyczną kadrę. Opieka nad zdrowiem psychicznym w tym miejscu to nie jest typowe przyjście podopiecznego do gabinetu specjalisty. Świetlica organizuje warsztaty i zajęcia w taki sposób, aby dziecko nie czuło, że są to specjalistyczne zajęcia. Podczas takich zajęć dziecko samo podchodzi do psychologa na rozmowę w momencie, gdy jest już na nią gotowe - mówi dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Renata Pietruńko, podkreślając jednocześnie ogromną rolę placówki.

Lewin Brzeski zniszczony po powodzi. Pomoc od Fundacji Polsat

W odpowiedzi na apel dyrektora Świetlicy Terapeutycznej powstał pomysł na wybudowanie większego, murowanego budynku o powierzchni 500 m2 oraz wyposażenia go w niezbędne sprzęty, pomoce naukowe i dydaktyczne.

ZOBACZ: Fundacja Polsat po raz drugi na Westminster Charity Race

- Dla mieszkańców Lewina Brzeskiego jest to ważne miejsce. Wszystkie zajęcia w świetlicy są bezpłatne, placówka jest finansowana przez Gminę Lewin Brzeski. Dla nas wartością dodaną i wsparciem naszej społeczności w tym trudnym czasie po powodzi jest także możliwość skorzystania z pracy lokalnych firm, które wybudują nową Świetlicę Terapeutyczną - powiedział Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

