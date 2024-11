Prognoza pogody dla Warszawy. Jaka będzie sobota?

Ranek w Warszawie przywita mieszkańców dużym zachmurzeniem. Od godziny 07:00 temperatura będzie wynosić około 4,5 stopni Celsjusza, z odczuwalną podobną wartością. Wiatr będzie słaby, osiągając prędkość około 1 km/h. Do godziny 11:00 temperatura stopniowo wzrośnie do 5 stopni. Prawdopodobieństwo opadów utrzyma się na poziomie zerowym, a chmury będą dominować na niebie.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie przyniesie kontynuację dużego zachmurzenia, z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura w godzinach od 12:00 do 17:00 osiągnie swój szczyt, wynosząc 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z prędkością 6 km/h, co nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie zerowe.

Wieczorem i nocą temperatura zacznie spadać, osiągając 2 stopnie około północy. Między 18:00 a 23:00 zachmurzenie będzie się zmieniać, przechodząc od pochmurnego nieba do bezchmurnego. Wiatr nieznacznie się nasili, osiągając maksymalnie 8 km/h. Chociaż noc będzie chłodna, brak opadów sprawi, że wieczorny spacer może być całkiem przyjemny.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 00:00 do 05:00 temperatura wyniesie około 4 stopni Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie słaby, z prędkością do 5 km/h. Brak opadów.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie do niemal 5 stopni. Zachmurzenie duże, a wiatr będzie wiał z prędkością odo 4,5 km/h. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 0 procent.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do niemal 6 st. Zachmurzenie duże, a wiatr będzie słaby do umiarkowanego, osiągając prędkość do 5 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura zacznie spadać do 4 stopni. Zachmurzenie duże, przechodzące w pochmurne, a wiatr będzie słaby, z prędkością około 3 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do 2 stopni. Wieczór zacznie się pochmurnie, przechodząc w bezchmurne niebo. Wiatr umiarkowany, z prędkością do 8 km/h.

Porównanie z poprzednimi dniami

W ostatnich dniach pogoda w Warszawie była stabilna, z temperaturami w przedziale od 1 do 4 stopni Celsjusza. Dzisiaj odnotujemy podobne wartości, z nieco większym zachmurzeniem niż w poprzednich dniach, gdy dominowało bezchmurne niebo.

Na koniec warto pamiętać, że mimo iż dzień będzie pochmurny, brak opadów to dobra okazja na spacer w poszukiwaniu ostatnich jesiennych barw. Z pewnością warto wykorzystać tę chwilę na świeżym powietrzu, zanim zima zacznie pokazywać swoje chłodne oblicze.

red. / polsatnews.pl