Kurkuma to popularna przyprawa, jednak jej korzystne dla zdrowia właściwości nie są powszechnie znane. Może poprawić stan naszej skóry, mózgu i serca, a także skutecznie walczyć ze stanami zapalnymi, dostarczając przy tym doznań smakowych. Kluczowe w tym kontekście jest działanie kurkuminy.

Kurkumina (E100) to związek chemiczny będący głównym aktywnym składnikiem kurkumy, przyprawy pozyskiwanej z kłącza ostryżu długiego, należącego do rodziny imbirowatych. Ta substancja jest odpowiedzialna za charakterystyczną żółtą barwę kurkumy.

Poza właściwościami barwiącymi - kurkumina wykazuje również silne działanie przeciwutleniające, co czyni ją cennym składnikiem w leczeniu wielu dolegliwości związanych z procesami zapalnymi, starzeniem się komórek czy chorobami neurodegeneracyjnymi.

Kurkuma. Jej aktywny składnik korzystnie wpływa na zdrowie

Jako kluczowy składnik kurkumy, kurkumina pełni ważną rolę w walce z wolnymi rodnikami, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki temu pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami, co zmniejsza stres oksydacyjny w organizmie.

W rezultacie komórki starzeją się wolniej i pozostają w lepszej kondycji. To wpływa korzystnie na wygląd skóry, która dłużej zachowuje elastyczność. Dodatkowo kurkumina ogranicza działanie białek przyspieszających procesy starzenia.

Badania wykazują także potencjał przeciwnowotworowy kurkuminy. Naukowcy z Uniwersytetu w Janinie (Grecja) opublikowali w czasopiśmie "Biomedicines" wyniki badań wskazujących, że kurkumina może regulować poziom modulatorów odpornościowych, takich jak cytokiny, oraz działa przeciwzapalnie, przez co hamuje wzrost komórek rakowych.

W kontekście pracy mózgu, kurkumina potrafi zwiększać poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), jak wskazali specjaliści z Uniwersytetu Teherańskiego na łamach "Nutrition Research". BDNF odgrywa istotną rolę w plastyczności mózgu, wpływa korzystnie na stan neuronów i wspomaga procesy pamięciowe i naukę. Z tego względu kurkumina jest uznawana za potencjalne wsparcie w walce z depresją, chorobą Alzheimera i pogorszeniem funkcji mózgu związanym z wiekiem.

Kurkuma ma również dobroczynne działanie na serce, wątrobę, nerki i układ pokarmowy. Wszystkie te korzyści sprawiają, że regularne spożywanie kurkumy może nawet wydłużyć życie.

Z czym jeść kurkumę?

Kurkuma jest łatwo dostępna i większość z nas ma ją w swojej kuchni. Warto poeksperymentować, dodając ją do różnych potraw. Zaskakującą, lecz skuteczną metodą jest dodanie kurkumy do kawy – poprawia ona trawienie i działa przeciwdepresyjnie. Warto dodać do takiej mieszanki szczyptę pieprzu, który wspomaga wchłanianie składnika aktywnego wspomnianej przyprawy.

Herbata z dodatkiem kurkumy jest doskonałym specyfikiem wzmacniającym odporność i łagodzącym bóle mięśni. Zarówno do kawy, jak i do herbaty wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na filiżankę.

Oprócz tego kurkuma świetnie sprawdzi się też w daniach obiadowych, wzbogacając smak zup, pieczonych warzyw, potraw z fasoli, soczewicy i kurczaka. Dodaje też walorów smakowych i koloru deserom, takim jak ciasta i babeczki.

red. / polsatnews.pl