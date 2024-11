Za długie siedzenie na toalecie szkodzi. Lekarze ostrzegają

Tematy związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych bywają tematem tabu. W efekcie niejedna osoba nie wie, że przebywając w toalecie, popełnia błędy. Należy do nich zbyt długie siedzenie na sedesie. Robiąc to, można narazić się na poważne choroby.

Choć to delikatny temat, zapewne każdy przyzna, że częściej lub rzadziej jego wizyty w toalecie wydłużają się i nie zawsze wiąże się to z załatwieniem potrzeby fizjologicznej, a na przykład z korzystaniem ze smartfona. Tymczasem siedzenie dłuższe niż 10 minut może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Specjaliści nie mają wątpliwości. Ile należy przebywać w toalecie?

Jedną z nich są hemoroidy - tłumaczy stacji CNN dr Lai Xue, chirurg kolorektalny z centrum medycznego Uniwersytetu Teksańskiego w USA.

Kolejne zagrożenie wiąże się z osłabieniem mięśni dna miednicy, a nawet poważniejszymi konsekwencjami.

Zdaniem dr. Farah Monzur, lekarki kierującej Centrum Chorób Zapalnych Jelit w nowojorskim Stony Brook Medicine, optymalny czas pobytu na sedesie to pięć do dziesięciu minut.

Tymczasem, alarmuje ekspertka, przeglądając smartfona, często traci się poczucie czasu.

Jak ograniczyć czas spędzany w WC?

To, że problem nie jest rzadkością, potwierdzają obserwacje lekarzy. Dr Lai Xue mówi, że zauważalny jest wzrost liczby osób przesiadujących w WC zbyt długo. Zaznacza, że jest to niezdrowy nawyk. Przyznaje także, że gdy odwiedzają go pacjenci, wśród analizowanych przyczyn ich dolegliwości znajduje się właśnie czas spędzany na załatwianiu swoich potrzeb.

Jak można ograniczyć ryzyko? Gastrolog dr Lance Uradomo radzi w rozmowie z CNN, by uczynić całą procedurę "jak najbardziej nudną". Należy trzymać telefony, gazety czy książki z dala od łazienki. Nie należy, podkreśla, iść tam z założeniem dłuższego pobytu. Wtedy bowiem przychodzi do głowy pomysł, by wziąć ze sobą coś dla zabicia czasu.

Dłuższe przesiadywanie może wiązać się też z próbą wymuszenia wypróżnienia. Takie zachowanie nie jest zdrowe i może przyczyniać się do pojawienia się hemoroidów. Nawet jeśli próba załatwienia potrzeby jest nieudana, należy wyjść z ubikacji po 10 minutach - zaleca dr Lai Xue.

Doradza też, że aby wpłynąć na pracę jelit, należy dbać o odpowiednie nawodnienie (2,7-3,7 litra wody dziennie) oraz spożywanie błonnika (zaleca się 14 gramów na każde 1000 spożytych kalorii).

Należy również pamiętać, że problemy związane z wypróżnianiem mogą towarzyszyć poważnym chorobom, takim jak nowotwory jelit czy choroba Leśniowskiego-Crohna.

