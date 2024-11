"Cała Europa przygląda się z oczekiwaniem". Premier o bezprecedensowym projekcie

Premier Donald Tusk odwiedził w sobotę miejscowość Dąbrówka w woj. warmińsko-mazurskim, tuż przy granicy z Rosją.

- Jestem ciągle pod wrażeniem poświęcenia naszych żołnierek, żołnierzy, oficerów w czasie akcji - przyznał premier. Następnie podziękował za to, że udało się przyśpieszyć realizację projektu Tarcza Wschód.

ZOBACZ: Premier śledził ćwiczenia Tarczy Wschód. Donald Tusk o "wspólnym zadaniu"

- Możemy zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Część nie wierzyła, że uda się to zacząć, część nie rozumiała, na czym polega istota Tarczy Wschód - stwierdził premier. - To był bardzo nowoczesny pomysł, w jaki sposób chronić granicę przy wykorzystaniu różnych elementów infrastruktury typu tzw. betonowe jeże, rowy przeciwczołgowe, ale też elementy środowiska naturalnego - powiedział.

Tusk określił, że Tarcza stanowi "inteligentnie skomponowany ciąg skutecznej obrony" i że to "inwestycja w pokój". - Tylko na tym odcinku jest 3,5 tys. elementów betonowych. Do 2028 r. będziemy chcieli uzbroić w ten sposób polską granicę" - dodał.

Donald Tusk na granicy. "Nie przewidujemy wysiedleń"

- Nie przewidujemy żadnych przymusowych wysiedleń. Warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie - wszystkie te miejsca będą bezpieczniejsze. Będzie się tu w konsekwencji lepiej żyło - przekonywał Tusk.

ZOBACZ: "Tarcza Wschód ruszyła". Resort podaje szczegóły

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie reprezentował cały rząd w pracach międzyresortowego zespołu sterującego projektem - przekazał.

- To nie są wieżowce, ale to już są kilometry tych instalacji. Części z tego projektu nie są widoczne gołym okiem. To największy projekt tego typu w historii Europy po 1945 roku. Całość Tarczy Wschód to będzie projekt bez precedensu. Cała Europa przygląda się z oczekiwaniem i wielką życzliwością - dodał Tusk.