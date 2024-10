Premier zabrał głos na konferencji prasowej zorganizowanej na poligonie w Orzyszu, gdzie trwa testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód.

Manewry odbywają się w obiekcie szkoleniowo-badawczym "Zapora". Jak czytamy w komunikacie MON, żołnierze ćwiczą praktyczną obronę granicy, z wykorzystaniem elementów fortyfikacyjnych i inżynieryjnych m.in. pola minowe, jeże betonowe i bariery stałe.

Na początku swojej wypowiedzi szef rządu podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę na wschodniej granicy. Jednocześnie zaapelował o szacunek dla wszystkich mundurowych, którzy zaangażowani są w utrzymywanie bezpieczeństwa kraju.

- To jest poważna rzecz. Ci wszyscy, którzy wzięli na swoje barki obronę ojczyzny, przygotowanie ojczyzny na sytuacje kryzysowe, na możliwą agresję, że oni wszyscy zasługują na najwyższy szacunek. Nasza wizyta z premierem Kosiniakiem-Kamyszem ma też na celu podkreślenie, jak ważne jest dla rządu i całego narodu to co tutaj robicie - stwierdził.

Donald Tusk o fortyfikacjach na granicy. "To stricte pokojowe zadanie"

Kontynuując przemówienie Donald Tusk podkreślił, jak rozbudowanym programem jest "Tarcza Wschód". Specjalne instalacje, które powstaną na granicy z Rosją i Białorusią mają, jak zauważył premier, przede wszystkim odstraszyć potencjalnego wroga i powstrzymać jego działania jeszcze przed starciem militarnym.

- To jest przedsięwzięcie obliczone na lata. Jego zadaniem jest na tyle skutecznie odstraszyć przeciwnika, żeby wojny tu nie było. W ten sposób to jest stricte pokojowe zadanie. Te wszystkie ćwiczenia, instalacje, miliardy jakie wydamy, zapory, drony to ma służyć temu, żeby potencjalny przeciwnik nie odważył się wkroczyć. Traktujmy to jako inwestycję w pokój - tłumaczył.

- Ten cel jest dla nas priorytetowy. O tym mówili generałowie, którzy nas przygotowywali do tych ćwiczeń, jak ważny jest element odstraszania, ale także uniknięcie zaskoczenia, panowania nad sytuacją - dodał.

Artykuł aktualizowany.

Program "Tarcza Wschód". Wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski

Program Tarcza Wschód ogłoszony w czerwcu zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód na na odcinku około 800 kilometrów wschodniej i północnej granicy Polski. Jego celem jest zbudowanie infrastruktury i zdolności bojowych, które powstrzymają działania ewentualnego przeciwnika. Tarcza ma skutecznie powstrzymać wroga przed wejściem na terytorium kraju.

Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na 10 miliardów złotych. W prace nad programem zaangażowane są MON, MSWiA, Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Infrastruktury.