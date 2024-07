"Tarcza Wschód ruszyła". Resort podaje szczegóły

- Wszyscy czujemy, że jest to projekt strategiczny, wyjątkowy. Projekt Tarcza Wschód staje się de facto projektem europejskim. Bardzo chcieliśmy, żeby tak było zarówno z punktu widzenia finansowania tego projektu, ale też z punktu widzenia poczucia, że nie możemy być w takiej sytuacji, że granica wschodnia i północna jest tylko polską granicą. Jest to też granica Unii Europejskiej i NATO - powiedział wiceminister Cezary Tomczyk.



Tarczę Wschód nazwał "narodowym programem odstraszania i obrony". - W przypadku jakiegoś skrajnie czarnego scenariusza projekt ma pozwolić na to, by odepchnąć wroga i nie dopuścić go nawet na centymetr na własne terytorium - dodał.

Tarcza Wschód. "Największy projekt od II wojny światowej"

W ostatnich tygodniach odbyły się spotkania bilateralne z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Odbyły się również rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania części projektu.

- Projekt Tarcza Wschód jest największym tego typu projektem od czasów II wojny światowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Linia umocnień dotyczy też Litwy, Łotwy i Estonii. Dzisiaj ten projekt nabiera wymiaru strategicznego - mówił Cezary Tomczyk.

- Tarcza Wschód już ruszyła w bardzo poważny sposób. W niedługich terminach zobaczą państwo początki prac, a za jakiś czas poważne efekty - powiedział wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.

Wiceministrowie przekazali, że w celu wzmocnienia obrony wschodniej granicy m.in. zwiększono liczebność żołnierzy o tysiąc osób, uruchomiono Centrum Koordynacji Działań dla wszystkich służb oraz przyspieszono wyposażanie żołnierzy.

- To jest naprawdę news - rozpoczęliśmy działania, by pozyskać 150 opancerzonych pojazdów wojskowych, które będą przewozić naszych żołnierzy i chroniły ich przeciwko atakami z zewnątrz. Pojazdy będą służyły na granicy i pozyskamy je w pilnej potrzebie operacyjnej - poinformował Bejda.

Tarcza Wschód. "Dokonaliśmy przewartościowania"

- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonaliśmy wielkiego przewartościowania i zmian w funkcjonowaniu naszych sił skierowanych do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią - przekazał gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP.

Więcej informacji wkrótce